Yüzde 89 etkili! COVID-19 salgınının bitişi için büyük umut | Pfizer'den resmi hamle geldi
ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği deneysel antiviral ilaç "Paxlovid'e" acil kullanım izni almak için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurduğunu duyurdu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: Pfizer, Covid-19 ilacı Paxlovid'e acil kullanım izni için FDA'ya başvurdu
ABD'li ilaç üreticisi Pfizer tarafından yapılan açıklamada, firmanın korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği ve "PF-07321332" adıyla da bilinen deneysel antiviral ilaç "Paxlovid'e" acil kullanım izni almak adına ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurduğu kaydedildi.
SALGININ BİTİŞİ İÇİN UMUT OLACAK
İlacın, "Ritonavir" adı verilen bir antiviral ilaçla birlikte kullanılacağını belirten Pfizer, Paxlovid'in klinik bir deneylerde yetişkinlerde hastaneye yatışları ve virüs kaynaklı can kayıplarını önlemede yüzde 89 oranında başarılı olduğuna dikkat çekti.
BİRÇOK ÜLKE İLACA İZİN VERMEYE HAZIR
Açıklamada, ilacın üretimine ve dağıtımına yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yaptığını bildirilirken, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore dahil olmak üzere birçok ülkede izin alma sürecinin başlatıldığı ve daha fazla uluslararası başvuru planladığı belirtildi.
COVID-19 İLE SAVAŞTA KRİTİK SÜREÇ
Acil kullanım izni başvurusuna ilişkin Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı yazılı açıklamada ise, "Dünya çapında bu yıkıcı hastalıktan etkilenen sayısız kişi ve 5 milyondan fazla ölümün üzerine, hayat kurtaran tedavi seçeneklerine acil bir ihtiyaç var. PAXLOVID ile ilgili son klinik çalışmamızda elde edilen güçlü etki ve izin verildiği takdirde hayat kurtarmaya ve insanları hastaneden uzak tutmaya yardımcı olma potansiyeli, oral antiviral tedavilerin Covid-19'a karşı savaşta oynayabileceği kritik rolün altını çiziyor.
Bu potansiyel tedaviyi hastaların ellerine teslim etme çabamızda olabildiğince hızlı hareket ediyoruz ve başvurumuzu gözden geçirmesi için FDA ve dünyadaki diğer düzenleyici kurumlarla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.
İngiltere, Merck'in ürettiği "Molnupiravir" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.
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