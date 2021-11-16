Yüzde 89 etkili! COVID-19 salgınının bitişi için büyük umut | Pfizer’den resmi hamle geldi

COVID-19 İLE SAVAŞTA KRİTİK SÜREÇ

Acil kullanım izni başvurusuna ilişkin Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı yazılı açıklamada ise, "Dünya çapında bu yıkıcı hastalıktan etkilenen sayısız kişi ve 5 milyondan fazla ölümün üzerine, hayat kurtaran tedavi seçeneklerine acil bir ihtiyaç var. PAXLOVID ile ilgili son klinik çalışmamızda elde edilen güçlü etki ve izin verildiği takdirde hayat kurtarmaya ve insanları hastaneden uzak tutmaya yardımcı olma potansiyeli, oral antiviral tedavilerin Covid-19'a karşı savaşta oynayabileceği kritik rolün altını çiziyor.