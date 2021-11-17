Son dakika: KKTC'de günlük vaka sayısında 3 gün üst üste rekor kırıldı
DÜNYA İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 256'sı yerel olmak üzere 306 yeni vaka tespit edildi. Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiği KKTC'de, günlük vaka sayısında üst üste 3 gündür rekor kırıldı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında günlük vaka sayısında art arda 3. gün rekor kırıldı.
KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 18 bin 222 test yapılırken, 256'sı yerel olmak üzere 306 yeni vaka tespit edildiği ve salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısının kayıtlara geçtiği ifade edildi.
KKTC'de en son dün tespit edilen 220 vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı.
Salgında bugüne kadar 93 kişi hayatını kaybederken, 14 kişinin de yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.
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