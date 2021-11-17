Son dakika: KKTC’de günlük vaka sayısında 3 gün üst üste rekor kırıldı

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 18 bin 222 test yapılırken, 256'sı yerel olmak üzere 306 yeni vaka tespit edildiği ve salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısının kayıtlara geçtiği ifade edildi.