İsrail’i karıştıran skandal! Savunma Bakanının evinde ’’İran ajanı’’ krizi

Gorochovsky'nin avukatı Gal Wolf, müvekkilinin herhangi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturma niyetinde olmadığını ve bunu gerçekleştirmediğini sadece "ekonomik kaygılar nedeniyle bu eyleme giriştiğini" savundu.

Sabıka kaydı kabarık bir kişinin Savunma Bakanı'nın evinde nasıl işe alınabildiği yönünde eleştiriler basında yer alırken, medyaya konuşan güvenlik ve hukuk kaynakları, "konunun ciddi bir hata ve güvenlik açığı olduğunu, ulusal güvenliğe zarar verme riski taşıdığı" değerlendirmesi yaptı.

İran hükümetiyle ilişkili olduğu ileri sürülen Black Shadow isimli hacker grubu, daha önceden İsrail'e ait web taban sağlayıcısı Cyberserve'in ağlarına sızmıştı. Taban sağlayıcısı şirketle çalışan ulaşım, rezervasyon, internet uygulamaları ve sigorta şirketi gibi firmaların bilgileri hacker grubunun eline geçmişti.