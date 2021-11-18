Son dakika: Avrupa Birliği ülkesinden flaş maske kararı
Belçika'da korona virüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayılarındaki artış nedeniyle kapalı alanlarda yeniden maske takma zorunluluğu getirildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: Belçika'da korona virüs salgınında artan vakalar nedeniyle tedbirler arttırıldı.
KAPANMA YERİDEN SIKI TEDBİRLER GETİRİLDİ
Ülkede korona virüsle mücadele kurallarını belirleyen Ulusal Danışma Kurulu, salgının son durumunu değerlendirmek ve alınacak yeni kararları görüşmek üzere toplandı. Toplantı sonrasında açıklanan kararlara göre "kapanma" yerine "tedbirlerin sıkılaştırılması" yoluna gidildi.
Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "Virüs geçtiğimiz kış maruz kaldığımız halinden üç kat daha bulaşıcı. Koronasız bir kış beklerken hayal kırıklığına uğradığımızı kabul etmeliyim. Alarm sinyallerinin tamamı kırmızı" dedi. De Croo, Belçika'nın şu anda çoğunlukla kullanımı yaşlılarla sınırlı olan güçlendirici doz aşıları, nüfusun geri kalanına da yaymayı planladığını söyledi.
MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GERİ GELDİ
Toplantıda alınan kararlara göre okullar hariç kapalı alanlarda yeniden maske takma zorunluluğu getirildi. Okullarda ise karar, bölge yönetimlerine bırakıldı. 20 Kasım'dan itibaren kafe, restoran gibi kapalı mekanlarda oturan herkesin maske takması zorunlu olacak ve kural 10 yaş ile üzerindeki kapsayacak.
Bir önceki yaş sınırı ise 12'ydi. Ayrıca iç mekanda 50, dış mekanda 100 kişiyi aşan özel etkinliklerde aşı, negatif test sonucu veya hastalıktan iyileşmeyi gösteren "aşı pasaportu" istenecek. Ayrıca uzaktan çalışma kuralı da haftada 4 gün olarak yeniden yürürlüğe girecek.
Belçika'da yaz başından bu yana vaka sayısında görülen azalma ve aşılama oranlarındaki artış nedeniyle maske takma zorunluluğu 1 Ekim'de kaldırılmıştı.
Yaklaşık 12 milyon nüfuslu Belçika'da son 24 saatte 12 bin 388 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, 41 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 1 milyon 524 bin 862'ye yükseldiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 26 bin 444'e ulaştı.
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