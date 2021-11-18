Son dakika: Avrupa Birliği ülkesinden flaş maske kararı

Bir önceki yaş sınırı ise 12'ydi. Ayrıca iç mekanda 50, dış mekanda 100 kişiyi aşan özel etkinliklerde aşı, negatif test sonucu veya hastalıktan iyileşmeyi gösteren "aşı pasaportu" istenecek. Ayrıca uzaktan çalışma kuralı da haftada 4 gün olarak yeniden yürürlüğe girecek.

Belçika'da yaz başından bu yana vaka sayısında görülen azalma ve aşılama oranlarındaki artış nedeniyle maske takma zorunluluğu 1 Ekim'de kaldırılmıştı.