Son dakika | Rusya’dan flaş S-400 açıklaması: Bazı parçalar Türkiye’de üretilecek

Miheyev, Dubai Airshow Aavacılık Auarında açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ile S-400'lerle ilgili teknoloji transferi konusunda işbirliğine başladıklarını duyuran Miheyev, "Bazı parçaları ve üretimini yerelleştiriyoruz, bu konuda çalışmalara başladık" dedi.

Miheyev, Ankara ile yapılan mevcut anlaşmalarının, S-400 tedarikinin yanında, sistemin parçalarının bir kısmının türkiye'de üretilmesi koşulunu da içerdiğini anımsattı.

Türkiye'de üretilecek parçaların hangileri olduğuna ilişkin herhangi bir detay vermedi. Daha önce Miheyev, Türkiye'ye ikinci bir parti S-400 sistemi tedariki için yakında anlaşma imzalanabileceğini duyurmuştu.