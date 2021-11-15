Son dakika | Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: Bazı parçalar Türkiye'de üretilecek
Son dakika haberi... Rusya'nın Askeri İhracat Şirketi Roso-Boron-Export'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, S-400 hava Savunma Sisteminin bazı parçalarının Türkiye'de üretimi için teknoloji transferine başladıklarını duyurdu.
Miheyev, Dubai Airshow Aavacılık Auarında açıklamalarda bulundu.
Türkiye ile ile S-400'lerle ilgili teknoloji transferi konusunda işbirliğine başladıklarını duyuran Miheyev, "Bazı parçaları ve üretimini yerelleştiriyoruz, bu konuda çalışmalara başladık" dedi.
Miheyev, Ankara ile yapılan mevcut anlaşmalarının, S-400 tedarikinin yanında, sistemin parçalarının bir kısmının türkiye'de üretilmesi koşulunu da içerdiğini anımsattı.
Türkiye'de üretilecek parçaların hangileri olduğuna ilişkin herhangi bir detay vermedi. Daha önce Miheyev, Türkiye'ye ikinci bir parti S-400 sistemi tedariki için yakında anlaşma imzalanabileceğini duyurmuştu.