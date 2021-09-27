Son dakika: Başkan Erdoğan’ın S-400 açıklaması sonrası ABD’den Türkiye’ye hadsiz tehdit

Başkan Revep Tayyip Erdoğan, pazar günü CBS kanalının "Face the Nation" adlı programında sunucu Margaret Brennan'ın sorularını yanıtlamıştı.

Brennan'ın, "Hala bir set daha S-400 almaya niyetlisiniz gibi görünüyor?" sorusunu cevaplayan Erdoğan, "Bundan sonraki dönemde de kimse bizim, savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden, ne kadar, ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek olan biziz" demişti.

Brennan'ın "Evet der gibisiniz" sözleri üzerine Erdoğan da "Ne demek. Tabii ki evet" dedi.