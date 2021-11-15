Deniz aşırı operasyonda denk geldiler! Batmak üzereyken bulundu
ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) yetkilileri, Florida eyaleti açıklarında deniz aşırı operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin o sırada batmakta olan bir uçağa denk geldiklerini açıkladı. Yetkililer, batmakta olan küçük uçağın üstünde duran pilotun kurtarıldığını belirtti.
CBP'ye bağlı Denizci Özel Kuvvetler (AMO) ile lokal güvenlik güçlerine bağlı Taktiksel Darbe Birimi, 9 Kasım'da Cedar Key açıklarında ortak denizaşırı operasyon yürüttüklerini ve bu sırada batmakta olan küçük bir uçağa denk geldiklerini belirtti.
Küçük motorlu uçağın neredeyse suya gömüldüğü ve uçakta tek olan pilotun ise güvenlik güçlerini görünce uçağın tepesine çıkarak kurtarılmayı beklediği ifade edildi.
Deniz Operasyonları Direktör Yardımcısı Michael Matthies yaptığı açıklamada ekiplerin, pilotun ilk sağlık kontrolünü yaptıklarını ve durumunun iyi olduğunu belirtti.
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