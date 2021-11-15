Deniz aşırı operasyonda denk geldiler! Batmak üzereyken bulundu

Küçük motorlu uçağın neredeyse suya gömüldüğü ve uçakta tek olan pilotun ise güvenlik güçlerini görünce uçağın tepesine çıkarak kurtarılmayı beklediği ifade edildi.



Deniz Operasyonları Direktör Yardımcısı Michael Matthies yaptığı açıklamada ekiplerin, pilotun ilk sağlık kontrolünü yaptıklarını ve durumunun iyi olduğunu belirtti.