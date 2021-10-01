ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi! Elinizden çıkartın ve Rus silahlarını almaktan kaçının! "Bu yönde hareket ederseniz sonuçları..."
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Başkan Erdoğan'ın bu hafta başında Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Sherman, Türkiye'nin Rusya'dan silah satın almaya devam etmesi halinde ABD-Türkiye ilişkilerinin daha fazla riskli hale geleceğinin altını çizdi. Türkiye'yi S-400 sistemlerini elinden çıkarmaya ve Rus yapımı silahları satın almaktan kaçınma konusunda uyaran Sherman "Türkiye'ye bu yönde hareket etmeleri halinde sonuçlarının ne olacağını açıklamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
ZAMANLAMA MANİDAR
Türkiye'yi adeta tehdit edercesine yapılan açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta başlarında Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi ve savaş uçakları, potansiyel denizaltılar da dahil olmak üzere daha fazla askeri işbirliğini görüşmesinin ardından geldi.
S-400'Ü ELDEN ÇIKARIN VE RUSYA'DAN BİR ŞEY ALMAYIN
Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman gazetecilere Erdoğan'ın gezisi hakkında soru sorulduğunda, "Türkiye'yi her düzeyde ve her fırsatta S-400 sistemini elinde tutmamaya ve ilave Rus askeri teçhizatı satın almaktan kaçınmaya çağırdık" dedi.
RESMEN TEHDİT ETTİ
İsviçre'yi ziyaret eden Sherman, "Türkiye'ye bu yönde hareket etmeleri halinde sonuçlarının ne olacağını açıklamaya devam edeceğiz." dedi.
S-400 NATO SİSTEMLERİYLE UYUMLU DEĞİL
Sherman, S-400'ün "NATO sistemleriyle uyumlu veya çalıştırılamaz" olduğunu yineledi.
TÜRKİYE F-35 PROGRAMINDAN İHRAÇ EDİLDİ
ABD Savunma Bakanlığının, Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğu belirtmişti. Açıklamada, Türkiye'nin 2007'de imzaladığı Ortak Mutabakat Zabtı'nın feshedilmiş olduğu, yeni mutabakat metnine Türkiye'nin dahil edilmediği kaydedilmişti.
"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE DEĞER VERİYORUZ"
Ancak Sherman, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile olan ilişkiye değer verdiğini vurguladı ve milyonlarca Suriyeli mülteciyi memnuniyetle karşıladığını ve Kabil'in uluslararası havaalanını restore etmeye yardım tekliflerini vurguladı.
"TÜRKİYE BAZEN BİR MEYDAN OKUMADIR"
Sherman, "Türkiye bazen bir meydan okumadır. ABD'yi zaman zaman bir meydan okuma olarak bulduklarına eminim. Ama onlar değerli bir NATO müttefiki." dedi.
"İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMADIK"
Erdoğan Perşembe günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile ilişkisinin "iyi bir başlangıç yapmadığını" söylemişti.
YA UÇAKLARIMIZI YA PARAMIZI VERİN!
Rusya'da Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası yurda dönerken uçakta soruları yanıtlayan Erdoğan "Mesela F-35 sorunu ne olacak? 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak? Bunların akıbetini görmemiz lazım. Biz elimizde bol para var da bunları etrafa saçan bir ülke değiliz. Bu paraları da kolay kolay kazanmadık, kazanmıyoruz. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler." ifadelerini kullanmıştı.
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