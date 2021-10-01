ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi! Elinizden çıkartın ve Rus silahlarını almaktan kaçının! "Bu yönde hareket ederseniz sonuçları..."

YA UÇAKLARIMIZI YA PARAMIZI VERİN!

Rusya'da Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası yurda dönerken uçakta soruları yanıtlayan Erdoğan "Mesela F-35 sorunu ne olacak? 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak? Bunların akıbetini görmemiz lazım. Biz elimizde bol para var da bunları etrafa saçan bir ülke değiliz. Bu paraları da kolay kolay kazanmadık, kazanmıyoruz. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler." ifadelerini kullanmıştı.