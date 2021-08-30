Rusya'dan yeni S-400 alımı | Başkan Erdoğan ve Putin, BM toplantısında karar verecek
Rusya, Türkiye'ye yeni parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakın bir zamanda imzalanacağını açıkladı. Rusya'dan S-400 açıklamaları ne ifade ediyor? Moskova'da bulunan A Haber ekiplerinden Ağşin Kişiyev aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Rusya'dan 2. paket S-400 alımı konusunda tereddüt yok." Açıklaması Rusya'da büyük yankı uyandırdı. Rus basınında öne çıkan haberlerde Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına vurgu yapıldı.
Bosna Hersek dönüşü sırasında S-400 ve yangın uçağı konularını görüştüklerini belirten Başkan Erdoğan Rusya ziyaretinde tekrar bu konuları ele alacaklarını ifade etmişti.
Yüz yüze görüşmenin yakın tarihlerde Soçi'de yapılacağı tahmin ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl Rusya lideri Putin ile 21 görüşme gerçekleştirdi.
Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400 için anlaşmanın bu yıl yapılacağını beklediğini belirtti.
Türkiye Rusya'dan 2,5 milyar dolar değerinden 4 adet S-400 bataryası aldı. Yapılan anlaşmada opsiyon bulunuyor ve Türkiye'nin 2. Partiyi almak istediğinde Rusya'nın öncelik verileceği belirtiliyor. Rusya Dış İşleri Bakanlığı da Türkiye ile askeri iş birliğini geliştirmek için Ankara ile temasların devam ettiğini belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS tercih nereden ve nasıl yapılır? İşte DGS tercih kılavuzu...
- GSB 4.346 personel alımı: Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekimi ne zaman? GSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı, belli mi?
- Toplu parası olmayanlara müjde! Emekli olmanın yolu açılıyor! 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı...
- KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2021 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı, belli mi?
- Fiyatı çakıldı kaldı, araba alacaklara gün doğdu! 200.000 TL'ye kadar SUV model araçlar! ÖTV sonrasında...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıflar ne zaman okula başlıyor? MEB 2021-2022 eğitim takvimi...
- YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?
- Üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 üniversite kayıtları ayın kaçında başlıyor?
- TCDD Zafer Treni hatıra bileti nasıl alınır? 30 Ağustos Zafer Treni bileti nereden alınır?
- ÖSYM aday işlemleri: 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları erken açıklanır mı?
- 2021 eğitim ödeneği ne kadar? 2021 öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak?