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Rusya'dan yeni S-400 alımı | Başkan Erdoğan ve Putin, BM toplantısında karar verecek

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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Rusya’dan yeni S-400 alımı | Başkan Erdoğan ve Putin, BM toplantısında karar verecek

Rusya, Türkiye'ye yeni parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakın bir zamanda imzalanacağını açıkladı. Rusya'dan S-400 açıklamaları ne ifade ediyor? Moskova'da bulunan A Haber ekiplerinden Ağşin Kişiyev aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Rusya'dan 2. paket S-400 alımı konusunda tereddüt yok." Açıklaması Rusya'da büyük yankı uyandırdı. Rus basınında öne çıkan haberlerde Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına vurgu yapıldı.

Bosna Hersek dönüşü sırasında S-400 ve yangın uçağı konularını görüştüklerini belirten Başkan Erdoğan Rusya ziyaretinde tekrar bu konuları ele alacaklarını ifade etmişti.

İki liderin görüşme tarihleri henüz netleşmezken daha önce Kremlin sözcüsü Peskov, Ankara ve Moskova arasında görüşme yeri hakkında mutabakat sağlanacağını ifade etti.

Yüz yüze görüşmenin yakın tarihlerde Soçi'de yapılacağı tahmin ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl Rusya lideri Putin ile 21 görüşme gerçekleştirdi.

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400 için anlaşmanın bu yıl yapılacağını beklediğini belirtti.

Türkiye Rusya'dan 2,5 milyar dolar değerinden 4 adet S-400 bataryası aldı. Yapılan anlaşmada opsiyon bulunuyor ve Türkiye'nin 2. Partiyi almak istediğinde Rusya'nın öncelik verileceği belirtiliyor. Rusya Dış İşleri Bakanlığı da Türkiye ile askeri iş birliğini geliştirmek için Ankara ile temasların devam ettiğini belirtti.

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