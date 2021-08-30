Rusya’dan yeni S-400 alımı | Başkan Erdoğan ve Putin, BM toplantısında karar verecek

Türkiye Rusya'dan 2,5 milyar dolar değerinden 4 adet S-400 bataryası aldı. Yapılan anlaşmada opsiyon bulunuyor ve Türkiye'nin 2. Partiyi almak istediğinde Rusya'nın öncelik verileceği belirtiliyor. Rusya Dış İşleri Bakanlığı da Türkiye ile askeri iş birliğini geliştirmek için Ankara ile temasların devam ettiğini belirtti.

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