Kanada’dan İsrail’e karşı Filistin kampanyası! Çocuk zulmüne karşı çıktılar

Mektupta, Kanada limanlarının yetki ve sorumluluğunun Ulaştırma Bakanlığına ait olduğu belirtilerek, ZIM şirketinin bu durumunun hükümeti Filistinlilere uygulanan baskıda suç ortağı yaptığı kaydedildi.

Kanadalı STK'lerin Bakan Alghabara'ya hitap ettiği kampanya mektubu, şu taleplerle noktalandı:

''Silahlı insansız gözetleme dronları için 5 milyar dolarlık sözleşme sürecini ve kutup gözetlemesi için insansız hava araçları sözleşmesini iptal edin. ZIM gemilerinin Kanada limanlarına erişmesini yasaklayın. İki yönlü bir silah ambargosu koyarak İsrail ile askeri-güvenlik iş birliğini sona erdirin ve İsrail ile tüm silah ticaretine son verin. Bu mesajları seçimden önce, seçim sırasında duydunuz ve şimdi sorumlulukla liderlik pozisyonlarındasınız. Sizi harekete geçmeye çağırıyorum.''