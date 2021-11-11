ABD ve Çin’den iklim krizi için işbirliği anlaşması

Zhenhua, her iki ülkenin de işbirliğini hazırlamak amacıyla son 10 ayda 30 sanal toplantı düzenlediğini de sözlerine ekledi.



ABD iklim elçisi John Kerry, "ABD ve Çin'in farklılık konusunda hiçbir sıkıntısı yok, ancak iklim krizi konusunda tek yolumuz işbirliğidir" dedi. Kerry, yaptığı basın açıklamasında, "Birlikte, azmimizi artıracak belirli unsurlar da dahil olmak üzere başarılı bir COP26 için desteğimizi belirledik. Şu anda her adım önemli ve önümüzde uzun bir yolculuk var." dedi.





BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin ile ABD arasındaki anlaşma üzerine Twitter'da yayınladığı mesajda "İklim kriziyle mücadele uluslararası işbirliği ve dayanışma gerektiriyor ve bu doğru yönde atılmış önemli bir adım" ifadelerinde bulundu.