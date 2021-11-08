İşgalci İsrail Gazze’de basının olduğu binayı vurdu

SALDIRI ÖNLENEBİLİRDİ

Gazeteye konuşan saldırının karar süreciyle ilişkili bir kaynak, "yabancı basın kuruluşlarının bulunduğu bir binayı vurmanın Hamas'ı hedef alıyormuş gibi göstererek hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını ve bunun ne anlama geldiğini bildiklerini belirterek, saldırının karar aşamasında birkaç kez önlenebileceğini" anlattı.

İsrail ordusunun, Kudüs'ün yanı sıra Arap ve Yahudilerin birlikte yaşadığı şehirlerde algı savaşını Hamas'ın kazandığını fark ettiğini söyleyen söz konusu kaynak, buna karşı siyasilerin ve ordu komutasının bir tür "zafer fotoğrafı arayışında olduğunu" ifade etti.