SON DAKİKA: İsrail İran'ı vurmak için hazırlanıyor! İşte tarih...
İsrail Hava Kuvvetlerinin (IAF), İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik eğitimlere başlayacağı iddia edildi. İran'ı sıkıştıracak hamleye dair tarih de verildi. İşte son dakika haberinin detayları...
Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, İsrail ordusunun son aylarda İran'ın nükleer tesislerine karşı askeri tehdit oluşturmaya yönelik hazırlıklarını hızlandırdığı öne sürüldü.
İSRAİL SALDIRIYA HAZIRLANIYOR
Tahran yönetimi ile 2015'te imzalanan anlaşmanın ardından İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine karşı askeri saldırı konusunu ikinci plana attığı belirtilen haberde, ABD'nin 2018'de anlaşmadan çekilmesinin ardından askeri saldırı seçeneğinin Tel Aviv için yeniden önemli hale geldiği ifade edildi.
"SALDIRI" EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
İran'ın nükleer tesislerine yönelik İsrail'in saldırı planlarından bir kısmının "taslak" halinde olduğu ve kısa sürede hazır hale gelebileceği, bir kısmının ise eyleme geçirilebilir hale gelmesinin bir yıldan fazla zaman alacağı kaydedildi.
Haberde, Tahran'ın nükleer tesislerini hedef alacak bir saldırıya hazırlanmanın IAF için "en önemli öncelik" haline geldiği ve eğitimlere gelecek yıldan itibaren başlanacağı ileri sürüldü.
Yerin altındaki nükleer tesisleri vurmak için özel mühimmatlar ve taktikler gerektiğine dikkati çekilen haberde, IAF'ın olası bir saldırıda İran'ın hava savunma sistemleriyle uğraşmak zorunda kalacağı ifade edildi.
İRAN'A KARŞI BÜYÜK FON
İsrail'in Kanal 12 televizyonunda 18 Ekim'de yayınlanan haberde, Tel Aviv yönetiminin, İran'ın nükleer tesislerine saldırı kabiliyetini artırmak için 5 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 1,53 milyar dolar) fon ayırdığı iddia edilmişti.
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