SON DAKİKA: İsrail İran’ı vurmak için hazırlanıyor! İşte tarih...

"SALDIRI" EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

İran'ın nükleer tesislerine yönelik İsrail'in saldırı planlarından bir kısmının "taslak" halinde olduğu ve kısa sürede hazır hale gelebileceği, bir kısmının ise eyleme geçirilebilir hale gelmesinin bir yıldan fazla zaman alacağı kaydedildi.

Haberde, Tahran'ın nükleer tesislerini hedef alacak bir saldırıya hazırlanmanın IAF için "en önemli öncelik" haline geldiği ve eğitimlere gelecek yıldan itibaren başlanacağı ileri sürüldü.