Son dakika: G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı: Başkan Erdoğan da katılıyor! Pandemi ve iklim krizi masada
Son dakika haberine göre Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İtalya'nın başkenti Roma'da bugün başladı. Başkan Erdoğan, Roma’da G20 Liderler Zirvesi kapsamında liderlerin resmi karşılanma törenine katılıyor. İki gün sürecek olan zirvede koronavirüs ile mücadele, pandemi sonrası ekonomik kalkınma ve iklim krizi konularına odaklanılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN BÖYLE KARŞILANDI
G20 liderler zirvesi için Roma'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı.
İŞTE MASADAKİ KONULAR
Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri korona virüs salgınında 2 yıl aradan sonra ilk yüz yüze zirvede buluşuyor. 16. G20 Liderler Zirvesinde katılımcıların korona virüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, yükselen enerji fiyatları ve dünya çapında kilit sektörleri etkileyen tedarik zincirindeki sıkıntılar, iklim değişliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma ile mülteci krizi gibi konular ile G20'nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.
DÜNYA EKONOMİSİNİN YÜZDE 80'İNİNİ OLUŞTURUYOR
Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Fransa, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'den oluşan G-20, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını ve küresel ekonominin yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.
PUTİN VE Xİ VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE KATILACAK
Zirveye Çin, Japonya, Meksika, Rusya ve Suudi Arabistan liderleri fiziki olarak katılım sağlamayacak. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Covid-19 endişesi nedeniyle video konferansla katılım göstermesi planlanıyor.
İLK GÜNÜN PROGRAMI
Ev sahibi İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi, liderleri kongre merkezi önünde karşılayacak. Liderler, aile fotoğrafı çektirecek ve "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" konulu zirvenin ilk oturumuna katılacak.
İlk oturumun ardından liderlerin ikili görüşmeleri olması planlanırken, daha sonra liderler "KOBİ'lerin ve kadınlara ait işletmelerin daha iyi gelişmelerini desteklemek" konulu etkinlikte bir araya gelecek.
Lider akşam saatlerinde ise İtalya Başbakanı Draghi tarafından ev sahipliği yapılacak kültürel etkinlikle buluşacak. Daha sonra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından Ouirinale Sarayı'nda heyet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğinde liderler bir araya gelecek.
SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
İtalya İçişleri Bakanlığı, bölgede güvenliği sağlamak için 5 bin ile 6 bin polis ve yaklaşık 500 askerin görevlendirildiğini duyurdu. Zirveye ev sahipliği yapacak kongre merkezinin çevresi Cuma gününden itibaren kordon altına alınırken, özel izin alınmadan kimsenin girişine izin verilmiyor. Roma üzerindeki hava sahası kapatıldı ve potansiyel sorunlar için sınır kontrolleri arttırıldı.
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