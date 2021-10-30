Son dakika: G20 Liderler Zirvesi Roma’da başladı: Başkan Erdoğan da katılıyor! Pandemi ve iklim krizi masada





SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İtalya İçişleri Bakanlığı, bölgede güvenliği sağlamak için 5 bin ile 6 bin polis ve yaklaşık 500 askerin görevlendirildiğini duyurdu. Zirveye ev sahipliği yapacak kongre merkezinin çevresi Cuma gününden itibaren kordon altına alınırken, özel izin alınmadan kimsenin girişine izin verilmiyor. Roma üzerindeki hava sahası kapatıldı ve potansiyel sorunlar için sınır kontrolleri arttırıldı.





A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN