Son dakika: Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde önemli açıklamalar! G-20 liderlerine çağrı: Başkanlığa talibiz
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamalarında, "Afgan halkı ile güçlü bir dayanışma sergilemeliyiz. Türkiye yeni bir göç yükünü karşılayamaz" ifadelerine yer verdi. Erdoğan, "G20 bünyesinde bir çalışma grubu kurulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz." dedi.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;
G20'yi dünyamızın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar karşısında temel işbirliği platformu olarak görüyorum. Afganistan'da yaşanan gelişmelerin siyasi ve insani boyutunun yanı sıra ekonomik ve finansal yansımaları da oluyor. Konunun G20'nin çalışma alanı içerisinde değerlendirilmesini emmnuniyetle karşılıyorum. Afganistan'da yeni bir siyasi hakikatle karşı karşıyayız. Ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz.
AFGAN HALKINA SIRTIMIZI DÖNEMEYİZ
Bugün Afgan halkı siyasi belirsizlik yanında 40 seneyi aşan çatışma ve terörün yıkıcı sonuçları ile de mücadele diyor. Böyle bir dönemde uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme lüksü yoktur. Bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Kabil Havalimanı'nda DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırılarda görüldüğü gibi terör tehdidi halen sürmektedir.
TÜRKİYE YENİ BİR GÖÇ YÜKÜNÜ TAŞIYAMAZ
Afganistan'daki gelişmelerin göç akını riskini arttırdığı da malumunuzdur. 3.6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz.
BAŞKANLIĞA TALİBİZ
Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkileneceği kaçınılmazdır. G20 bünyesinde bir çalışma grubu kurulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz.
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