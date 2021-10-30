G20 Zirvesi’ne damga vuran anlar! ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında tokalaşma krizi
İtalya’nın başkenti Roma’da bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi’nde, “aile fotoğrafı” çekimi yapılmasıyla ikili görüşmeler başladı. Dünya liderlerinin resmi törenle karşılanarak fotoğraf çekildiği kareler dünya basını tarafından yakından takip edilirken aralarında denizaltı anlaşması nedeniyle gerginlik bulunan ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un el sıkışma krizi dikkat çekti.
Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren uluslararası G20 Zirvesi'nde dünya liderleri bir araya geldi. İtalya'nın başkenti Roma'da, aile fotoğrafı çekimlerinin ardından resmen başlayan zirvede, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da oldukça yakından takip edildi.
DENİZALTI KRİZİNİN ETKİSİ SÜRÜYOR
Avustralya'nın, Fransa'dan gelecek olan denizaltı siparişini iptal edeceğini ve bunun yerine AUKUS adı altında İngiltere ve ABD ile bir iş birliği yapacağını duyurmasının ardından ABD ve Fransa ilişkileri, oldukça gergin bir noktaya ulaşmıştı.
Fransa, yaşananları ihanet olarak değerlendirerek, 'sırtımızdan vurulduk' açıklaması yapmış, iki lider konuya ilişkin bir telefon görüşmesi de gerçekleştirmişti.
AUKUS krizinin ardından ilk olarak dün Vatikan Büyükelçiliği'nde bir araya gelen Biden ve Macron arasındaki gerginlik, kameralara yansımıştı. Taraflar olumlu mesaj verse de ikilinin beden dilleri, arada süren gerginliğin adeta kanıtı olarak algılandı. Zaman zaman tokalaşmakta zorluk yaşayan ikili, ortaya dikkat çeken görüntüler çıkardı.
Dün kaydedilen görüntülerin ardından bugün de gündeme 'tokalaşma' anları oturdu.
TOKALAŞMADA ÜSTÜNLÜK YARIŞI
G20 Zirvesi'ndeki aile fotoğrafından hemen önce sahnede bir araya gelen ikili, tokalaşmalarıyla bir kez daha gündem oldu. Biden, elini Macron'un omuzuna atarak görüşmede üstün olan tarafın kendisinde okduğunu göstermeye çalıştı.
Ancak Macron, hızlı bir hareketle tokalaşmada ellerini Biden'ın üzerine koyarak onun üstünlüğünü kabul etmediğini gösteren bir hamle gerçekleştirdi.
İki isim arasındaki bu üstünlük yarışında Biden'ın kolunun üzerine elini koyarak sohbetti kendi istediğine göre yönlendirmeye çalışan Macron'un tavrı öne çıktı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Konyaspor Fenerbahçe maçı CANLI hangi kanalda, nereden izlenir? 2021 Konyaspor FB maçı ne zaman, saat kaçta?
- Kritik hafta! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu hafta açıklanır mı?
- İzmir depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İzmir Seferihisar depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?
- 30 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı nereden izlenir?
- Twitch kara para aklayanlar olayı nedir? Twitch Türkiye'de neler oluyor? Kara para aklama iddiası ortalığı karıştırdı
- 30 Ekim saatler geri alınacak mı? 2021'de kış saati uygulamasına geçilecek mi? Bu yıl saatler geri alınıyor mu?
- 1 Kasım okullar tatil mi? 2021 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? Okullarda ilk ara tatil ne zaman?
- Milli Piyango 29 Ekim 2021 sonuçları sorgulama: MPİ 29 Ekim özel çekiliş sonuçları kazandıran numaralar tam liste
- FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kasım ayı faiz kararı ayın kaçında açıklanır?
- Instagram çöktü mü 30 Ekim? Instagram hareketler neden yüklenmiyor? Ne zaman düzelir?
- Son dakika açıklandı mı? EYT için 5 formül sistemi masada! Kısmi emeklilik, sigorta, prim tamamlama,
- Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon fragmanı geldi mi?