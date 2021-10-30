ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

ABD Donanmasının 6. Filosuna ait DDG78 Borda numaralı 'USS Porter' isimli güdümlü füze destroyeri saat 08.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile askerlerin nöbet tutarken, güvertede çok sayıda askerin İstanbul Boğazı'nı seyrettiği görüldü. Güvenlik önlemleri altında yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini tamamlayan destroyer Karadeniz'e açıldı.

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