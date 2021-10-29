Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere İtalya’ya gitti

Ayrıca G20 zirvelerinde İspanya düzenli olarak "kalıcı bir konuk" ülke olarak katılırken; İtalya dönem başkanı olarak Azerbaycan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda, Filipinler, Yeni Zelanda, Hollanda ve Singapur'u da zirveye davet etti.

Bu yıl Rusya, Çin, Japonya ve Meksika gibi bazı ülkelerin liderleri, Roma'ya gelmeyecek. Bu ülkelerin lider veya temsilcilerinin zirveye çevrim içi olarak katılması bekleniyor.

LİDERLER, ROMA'YA GELMEYE BAŞLADI

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, bu sabaha karşı Roma'ya ulaşarak, zirve için İtalya'nın başkentine gelen ilk liderlerden oldu. Biden, gün boyu Roma'da ikili görüşmelerde bulunacak.