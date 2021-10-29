Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30-31 Ekim'de 16'ncısı gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti. Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri, İtalya'nın ev sahipliğinde yarın ve pazar günü Roma'daki zirvede bir araya gelecek. İtalya'nın dönem başkanı olduğu G20'de liderler, 2008'den bu yana 16'ncı zirve için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki yıllık aradan sonra ilk yüz yüze zirvede buluşacak.
Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan "TUR" uçağı, saat 22.03'te Atatürk Havalimanı'ndan Roma'ya hareket etti.
Başkan Erdoğan'ı, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uğurladı.
G20 Roma Zirvesi'ndeki görüşmelerde liderlerin, koronavirüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, iklim değişikliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mülteci krizi gibi konular ile G20'nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.
G20 LİDERLERİ, DÜNYADA ÖNE ÇIKAN SORUNLARI GÖRÜŞMEK ÜZERE ROMA'DA BİR ARAYA GELİYOR
Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri, İtalya'nın ev sahipliğinde yarın ve pazar günü Roma'daki zirvede bir araya gelecek.
İtalya'nın dönem başkanı olduğu G20'de liderler, 2008'den bu yana 16'ncı zirve için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki yıllık aradan sonra ilk yüz yüze zirvede buluşacak.
Başkent Roma'nın "EUR" semtindeki Nuvola Kongre Merkezi'ndeki zirveye 35 ülke ve uluslararası kuruluştan temsilcilerin katılması bekleniyor.
Zirveye Türkiye, İtalya, ABD, İngiltere, Rusya, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşlardan lider ve temsilciler katılacak.
Ayrıca G20 zirvelerinde İspanya düzenli olarak "kalıcı bir konuk" ülke olarak katılırken; İtalya dönem başkanı olarak Azerbaycan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda, Filipinler, Yeni Zelanda, Hollanda ve Singapur'u da zirveye davet etti.
Bu yıl Rusya, Çin, Japonya ve Meksika gibi bazı ülkelerin liderleri, Roma'ya gelmeyecek. Bu ülkelerin lider veya temsilcilerinin zirveye çevrim içi olarak katılması bekleniyor.
LİDERLER, ROMA'YA GELMEYE BAŞLADI
ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, bu sabaha karşı Roma'ya ulaşarak, zirve için İtalya'nın başkentine gelen ilk liderlerden oldu. Biden, gün boyu Roma'da ikili görüşmelerde bulunacak.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Roma'ya gelip temaslarını başlattı.
Zirvede, Türkiye'yi temsil edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışının ardından bu akşam Roma'da olması bekleniyor.
ZİRVE PROGRAMI
Liderlerin gündeminde iklim değişikliğiyle mücadele, Kovid-19 salgını ve sonrası ekonomik toparlanma, dijital ekonominin vergilendirilmesi ve Afganistan gibi dış politika konuları yer alacak. Zirve boyunca eşitsizliklerle mücadele, kadınların güçlendirilmesi, enerjide dönüşümü hızlandırma, küresel ticaret sisteminde şeffaflık gibi konuların da ele alınacağı ifade ediliyor.
İtalya Başbakanlığının paylaştığı programa göre, liderler, "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık", "İklim Değişikliği ve Çevre" ile "Sürdürülebilir Kalkınma" başlıklarında 3 oturuma katılacak.
Zirvenin ilk günün ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi, zirve için gelen bütün liderleri kongre merkezi önünde tek tek karşılayacak. Zirvede ilk oturuma geçilmeden önce liderler, aile fotoğrafında buluşacak.
İlk gün oturumunun ardından, liderler için özel kültürel program hazırlandı. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da konuk liderlere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda akşam yemeği daveti verecek.
G20 liderleri, zirvenin ikinci ve son gününde ise "İklim Değişikliği ve Çevre" ile "Sürdürülebilir Kalkınma" oturumlarına katılacak.
Kapanış oturumunun ardından liderler, kendi ülkelerinden gelen gazetecilere yönelik birer basın toplantısı düzenleyecek.
İTALYA, SINIRLARINDAKİ KONTROLLERİ SIKILAŞTIRDI
Zirvenin yapılacağı Nuvola Kongre Merkezi, liderlerin zirve dışındaki etkinlikler için uğrayacakları duraklar, lider eşlerine yönelik programlar için ve liderlerin konaklayacakları yerlere olan güzergahlar da "kırmızı bölge" ilan edilerek güvenlik önlemleri artırıldı.
İtalyan Rainews24'e göre, zirve boyunca Roma'da 5 bin 300 emniyet mensubu görev yapacak. Farklı kaynaklara göre, güvenlik görevlisi sayısının 8 ile 10 bin arasında olacağı belirtildi.
İtalya, AB içerisinde serbest dolaşımı sağlayan Schengen Anlaşması'nı zirve boyunca askıya alarak sınırlarındaki kontrolleri de en üst düzeye çıkardı.
Başkentte zirvenin yapılacağı EUR semti ile lider eşlerinin gezeceği kent merkezindeki bazı metro durakları da erişime kapatıldı.
G20 Liderlerinin buluşacağı kongre merkezi ile çevresindeki 10 kilometrekarelik bölge, "yüksek güvenlikli bölge" kapsamına alınarak ulaşıma kapatıldı.
İtalyan başkentinin hava sahası da zirve süresince "uçuşa yasak bölge" ilan edildi.
Ayrıca Roma Valiliği aldığı kararla kent genelinde ilk ve orta dereceli okulların 29 Ekim Cuma öğleden sonradan itibaren zirve önlemleri çerçevesinde kapatılmasını kararlaştırdı.
Diğer yandan İtalyan basını, zirve nedeniyle dünyanın gözünün Roma ve İtalya'nın üzerinde olacağını, bu nedenle İçişleri Bakanlığının zirve boyunca herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için teyakkuz da olduğunu belirtti.
Bazı İtalyan gazetelerinde de kısa süre önce EXPO 2030'a adaylığını açıklayan Roma için "vitrine çıkma" etkinliği olduğu ifade edildi.
PROTESTO GÖSTERİLERİ
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, başkent Roma'da bugün bir, yarın da iki ayrı gösteri olacak.
Bugünkü gösteriyi öğrenciler ve çevre aktivistleri yapacak. Yarın ise komünist partilerin San Giovanni Meydanı'nda oturma eylemi yapacağı, Ostiense Meydanı'nda ise küreselleşme karşıtlarının biri yürüyüş düzenleyeceği belirtildi.
İtalya İçişleri Bakanlığının küreselleşme ve aşı karşıtlarının, G20 Liderler Zirvesi'ne yönelik protesto gösterilerine şiddet eylemlerinin karışmasından endişe ettiği ve bu nedenle Roma'da güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkartıldığı ifade edildi.
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