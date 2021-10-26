Başkan Erdoğan'ın 'İstenmeyen adam' hamlesini dünya konuşuyor! İngiliz basını: Düğümü çözdü
Son dakika haberlere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Osman Kavala’ya destek açıklaması yapan 10 büyükelçi için “istenmeyen adam ilan edilmesi” talimatı vermesinin ardından geri adım geldi. Büyükelçiler, Viyana Sözleşmesi uyarınca “içişlerine karışmama” mesajı verdi. Bu gelişme dünya medyasında yankı uyandırdı. İngiliz BBC gazetesi, Başkan Erdoğan'ın kararlı adımının ve 'istenmeyen adam' hamlesinin krizi engellediğini yazdı.
ABD, Almanya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç ve İsveç büyükelçilikleri, hapiste bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için olağandışı bir açıklama yapınca gerilim yaşandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Yatıyorlar, kalkıyorlar, Kavala, Kavala… Kavala dediğin, Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler."
'İstenmeyen kişi' ilanı diplomatik statüyü kaldırabilir ve çoğu zaman elçilerin sınır dışı edilmesi veya tanınmasıyla sonuçlanır.
BBC: GERİLİM 'İSTENMEYEN ADAM' HAMLESİNDEN SONRA AZALDI
İngiliz BBC gazetesi, "Türkiye ile ABD dahil 10 Batılı ülke arasındaki gerilim, Türk Cumhurbaşkanı'nın büyükelçileri 'istenmeyen adam' ilan edeceğini duyurmasından sonra azaldı." ifadelerini kullandı. Haber şöyle devam etti:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, elçilerin geçen hafta hapisteki bir eylemcinin serbest bırakılması çağrısında bulunması üzerine, hepsinin sınır dışı edilmesi emrini verdi.
Ancak Pazartesi günü, müdahil ülkeler Türkiye'nin içişlerine karışmayacaklarını söylediler.
Erdoğan'ın bir danışmanı BBC'ye, Cumhurbaşkanı'nın bu geri adımı memnuniyetle karşıladığını ve sorunun neredeyse çözüldüğünü söyledi.
BBC Ortadoğu muhabiri Tom Bateman, Erdoğan'ın bu hamlesinin Batılı güçlerle yeni bir diplomatik krizi engellediğini söyledi.
'ERDOĞAN TÜM SAVAŞI ÜSTLENDİ'
Rus basınından Kommersant gazetesi, "Erdoğan tüm savaşı üstlendi" başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan'ın Batı'yla ilişkilerde kırmızı çizgisini çekip içişlerine müdahaleye müsamaha göstermeyecekleri mesajını verdiğini yazmıştı.
Gazete, Erdoğan'ın Batı'yı 'meydan okumayı kabul etmek veya Türkiye'yle doğrudan cepheleşmeden kaçınmak' arasında zor bir seçimle baş başa bıraktığını vurgulamış ve söz konusu 10 ülkenin yönetimlerinin Erdoğan'ın kararı nedeniyle acil istişareler yaptığının da altını çizmişti.
VİYANA SÖZLEŞMESİ NE ANLAMA GELİYOR?
Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Konvansiyonunun 41. maddesi, bir diplomata, bulunduğu ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine saygı duymayı şart koşuyor.
Maddede, "Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir." ifadeleri yer alıyor.
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer şunları söyledi: Viyana Sözleşmesi üzerinden ABD'lilerin bir açıklama yapması çok ilginç. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi bu anlamda o ülkenin yani kabul eden ülkenin herhangi bir şekilde içişlerine karışılmayacağını ifade eden bir anlaşma. Yani ABD burada şunu demek istiyor. "Biz Türkiye'nin içişlerine karışmadık. Bu Türkiye'nin içişlerine karışma şeklinde değerlendirilmesin" şeklinde algılamak lazım.
Tam adı 18 Nisan 1941 tarihinde diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi olarak. Bu işte büyükelçilerin bulundukları ülkelerde uyacakları kurallar bir ülkeye büyükelçi gönderilip gönderilmemesin esas alınacak hususlar gibi kriterler gibi önemli düzenlemeler içeren maddeler. Bu bir anlamda savunma açıklaması. İçişlerinize müdahale etmiyoruz açıklaması.
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