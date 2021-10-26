Başkan Erdoğan’ın ’İstenmeyen adam’ hamlesini dünya konuşuyor! İngiliz basını: Düğümü çözdü

ABD, Almanya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç ve İsveç büyükelçilikleri, hapiste bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için olağandışı bir açıklama yapınca gerilim yaşandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Yatıyorlar, kalkıyorlar, Kavala, Kavala… Kavala dediğin, Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler."

'İstenmeyen kişi' ilanı diplomatik statüyü kaldırabilir ve çoğu zaman elçilerin sınır dışı edilmesi veya tanınmasıyla sonuçlanır.