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Rusya "Katil" füzeleri ateşledi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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Rusya Katil füzeleri ateşledi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Rusya ve ABD arasındaki gerginlik dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Karşılıklı atılan stratejik adımlara Rusya tarafından bir yenisi daha eklendi. Rusya, ABD basınının "Katil" olarak nitelendirdiği Utes füzesini ateşledi. Rus ordusunun hedefleri vurduğu açıklanırken füzelerin ateşlenme anları resmi televizyon tarafından yayınlandı.

Amerikan ve Rus savaş uçaklarının Karadeniz semalarında kapışmasından günler sonra kilometrelerce karelik alan gemi trafiğine kapatıldı, Putin kasıp kavurdu.

Karadeniz üstünde son olarak ABD'nin ünlü bombardıman uçağı B-1B'nin önünü kesen Rusya, bu kez kıyıya yerleştirdiği füze sistemiyle NATO'ya gözdağı verdi.

"KATİL" ATEŞLENDİ

Rus medyası, gemisavar füze sistemleri Bal ve Utes'in ateşlendiğini, Karadeniz Filosu'ndaki Amiral Grigorovich gemisinin ise havada ve denizde vurulan hedefleri gözlemlediğini yazdı.

Rus ordusu, yaptığı açıklamada Utes füzesinin 40 kilometreyi aşkın mesafedeki hava hedefini imha ettiğini bildiriyor. Bal füze sistemi ise Karadeniz'deki düşman gemilerini hedef aldı.

RESMİ TELEVİZYON YAYINLADI

Füzelerin görüntüleri resmi televizyon tarafından ekrana getirildi. Test bölgesi gemi trafiğine kapatılırken, Rus donanması yaklaşık 20 muharebe ve destek gemisiyle Karadeniz'deydi.

İlk kez 1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından ordu envanterine sokulan Utes füzeleri, 2016'da yenilendi. Rus ordusunun 2008'den bu yana kullandığı Bal sisteminde ise, 120 ve 260 kilometre menzile sahip iki farklı füze bulunuyor.

Rusya lideri Vladimir Putin, 2014'te el koyduğu Kırım'a yakın zamanda menzili 450 kilometreyi bulan Utes yerleştirdi. Amerikan medyası tarafından 'katil' olarak tanımlanan Utes füze sistemi, Rusya'nın birçok kıyısında konuşlu durumda.

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