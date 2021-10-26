Rusya "Katil" füzeleri ateşledi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
Rusya ve ABD arasındaki gerginlik dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Karşılıklı atılan stratejik adımlara Rusya tarafından bir yenisi daha eklendi. Rusya, ABD basınının "Katil" olarak nitelendirdiği Utes füzesini ateşledi. Rus ordusunun hedefleri vurduğu açıklanırken füzelerin ateşlenme anları resmi televizyon tarafından yayınlandı.
"KATİL" ATEŞLENDİ
Rus medyası, gemisavar füze sistemleri Bal ve Utes'in ateşlendiğini, Karadeniz Filosu'ndaki Amiral Grigorovich gemisinin ise havada ve denizde vurulan hedefleri gözlemlediğini yazdı.
Rus ordusu, yaptığı açıklamada Utes füzesinin 40 kilometreyi aşkın mesafedeki hava hedefini imha ettiğini bildiriyor. Bal füze sistemi ise Karadeniz'deki düşman gemilerini hedef aldı.
RESMİ TELEVİZYON YAYINLADI
Füzelerin görüntüleri resmi televizyon tarafından ekrana getirildi. Test bölgesi gemi trafiğine kapatılırken, Rus donanması yaklaşık 20 muharebe ve destek gemisiyle Karadeniz'deydi.
İlk kez 1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından ordu envanterine sokulan Utes füzeleri, 2016'da yenilendi. Rus ordusunun 2008'den bu yana kullandığı Bal sisteminde ise, 120 ve 260 kilometre menzile sahip iki farklı füze bulunuyor.
Rusya lideri Vladimir Putin, 2014'te el koyduğu Kırım'a yakın zamanda menzili 450 kilometreyi bulan Utes yerleştirdi. Amerikan medyası tarafından 'katil' olarak tanımlanan Utes füze sistemi, Rusya'nın birçok kıyısında konuşlu durumda.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Rabbi Yessir anlamı nedir? Rabbi Yessir ne demek? Rabbi Yessir okunuşu nasıl?
- 29 Ekim üniversiteler tatil mi? 28-29 Ekim üniversitelerde tatil olacak mı? Cumhuriyet Bayramı tatili...
- Sıfır araç fiyatları cep yakıyor! 150 bin TL altına kalmadı! Seat, Citroen, Dacia, Renault, Kia…
- 29 Ekim tatili kaç gün sürecek? 29 Ekim 4 gün tatil mi olacak?
- Son dakika: Altın neden düşüyor, yükselecek mi? 26 Ekim gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları...
- Son dakika: GSB mülakat tarihi belli oldu mu? 2021 GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? GSB son duyurular...
- EDHO bugün (26 Ekim) var mı? ATV dizisi EDHO yeni sezon oyuncuları kim? EDHO başlıyor mu?
- Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2022 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Tüm detaylar...
- Dar gelirliye ev müjdesi! TOKİ’den 2022 yılında 50 bin konut! Kira yerine taksit ödeyerek ev sahibi olun…
- Eşel mobil sistemi nedir, devam edecek mi? Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Motorin ve benzin zammı...
- DJ Gezgin hangi radyoda? Müge Anlı DJ Gezgin kimdir? DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, nasıl öldü?
- WhatsApp kullananlar dikkat! 1 Kasım’dan itibaren o telefonlarda çalışmayacak! Samsung, iPhone, LG, Sony…