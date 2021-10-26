Rusya "Katil" füzeleri ateşledi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

İlk kez 1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından ordu envanterine sokulan Utes füzeleri, 2016'da yenilendi. Rus ordusunun 2008'den bu yana kullandığı Bal sisteminde ise, 120 ve 260 kilometre menzile sahip iki farklı füze bulunuyor.