Esenyurt’ta telefonunu iade etmek isterken öldürüldü
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde aldığı telefonu geri vermek için buluştuğu kişi ile çıkan kavgada bıçaklanan Togolu genç, yaşamını yitirdi. Çok kan kaybeden gencin son anları güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
Olay, geçen salı günü Kıraç Yenimahalle mevkiinde saat 20.30 sularında gerçekleşti. İddiaya göre, bir şahıstan telefon alan Togolu Romeo E., telefonun bozuk çıkmasının ardından satın aldığı kişi ile görüştü. Akşam saatlerinde yeniden bir araya gelen şahıslar arasında sözlü tartışma çıktı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Telefonu verdiği iddia edilen şahıs tartışmanın büyümesinin ardından yanında getirdiği bıçak ile Romeo E.'yi göğsünden bıçakladı. Bıçaklanmanın etkisiyle şoka giren genç, yanındaki arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçmaya başladı. Aşırı kan kaybeden Romeo E. taksiye binmek için ana caddeye çıktı ancak dayanamayıp yere yığıldı. Kanlar içinde bir kişinin yerde yattığını gören esnaf, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
YAŞAM MÜCADELESİNE YENİK DÜŞEN GENCİN SON ANLARI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aşırı kan kaybeden Togolu genç ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tüm müdahaleye rağmen Romeo E. hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için polis ekipleri ise çalışma başlattı. Togolu gencin son anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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