İsrail polisi sosyal medyada canlı yayın yapan Filistinli sivili gözaltına aldı! Görüntüler dünya basınını şoke etti
İşgalci İsrail polisi Filistinli bir sivilin sosyal medyada canlı yayın yaptığı anlarda aracına adeta operasyon düzenledi. 3 polis harekete geçerken biri otomobilin camını patlattı, diğeri ise arka kapıdan binerek Filistinli sivili arkadan yakaladı. Gözaltı anları dünya basınında gündem oldu.
Filistinli bir kişi, sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada İsrail güçleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan Filistinli Marwan Al-Husseini, Kudüs'te aracındayken sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında İsrail güçlerinin saldırısına uğradı.
Aracın camını kıran İsrail güçleri, Husseini'yi darp ederek gözaltına aldı.
Husseini'nin gözaltına alınma nedeni ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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