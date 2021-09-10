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Evinin önünde başından vurularak öldürüldü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Evinin önünde başından vurularak öldürüldü

Antalya'nın Finike ilçesinde, evinin önünde kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Cengiz Erkay (56), başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Finike ilçesine bağlı yalnız Mahallesi'nde meydana geldi. Finike'ye bağlı Yalnız Mahallesi'ndeki evine dönen Cengiz Erkay, evinin önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Polis, olay yerinden kaçan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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