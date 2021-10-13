Almanya’da İHA hüsranı! 800 milyon euroluk projeleri müzelik oldu

Türkiye başarılarıyla göz dolduran araçları satmak için ihracat görüşmeleri yaparken başta Avrupa ülkeleri olmak üzere başlanan projeler ya yarım kaldı ya da başarısızlıkla sonuçlandı.

Bu projeler içinde en akılda kalan hüsran ise Alman'yanın Euro Hawk projesi.