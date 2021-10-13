13 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Almanya'da İHA hüsranı! 800 milyon euroluk projeleri müzelik oldu

Almanya'da İHA hüsranı! 800 milyon euroluk projeleri müzelik oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.10.2021 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
ABONE OL
Almanya’da İHA hüsranı! 800 milyon euroluk projeleri müzelik oldu

Türkiye'nin lider konumunda olduğu İHA ve SİHA teknolojisine merak salan Almanya, büyük bir hüsran yaşadı. Almanya'nın 800 milyon euro kaynak ayırdıktan sonra başarısız olan Euro Hawk İHA'sı, Berlin'deki Bundeswehr Askeri Tarih Müzesi'nde sergilenecek.

İsrail'in HERON'larına mahkumiyetten kurtulmak için girişilen çalışmaların sonucunda üretilen İHA ve SİHA'lar, Türkiye'nin gözbebeği oldu.

TÜRK SİHA'LARININ BAŞARISI DÜNYAYA ÖRNEK OLDU
Üretilen araçların askeri alanda başta Suriye'nin kuzeyi, Libya ve Karabağ'da kendini ispatlaması dünyada büyük yankı uyandırdı.

Dünya basınında "savaşların seyrini değiştiren araçlar" şeklinde sık sık yer alan insansız hava araçları için birçok ülke de girişimlerde bulundu.

Türk SİHA'sını Polonya, Ukrayna, Tunus, Azerbaycan, Katar, Suudi Arabistan, Libya kullanırken Fas, Almanya, Sırbistan, İngiltere, Macaristan, Bulgaristan, Pakistan, Kazakistan, Malezya ilgilendiklerini açıklamıştı.

Türkiye başarılarıyla göz dolduran araçları satmak için ihracat görüşmeleri yaparken başta Avrupa ülkeleri olmak üzere başlanan projeler ya yarım kaldı ya da başarısızlıkla sonuçlandı.

Bu projeler içinde en akılda kalan hüsran ise Alman'yanın Euro Hawk projesi.

ALMANLARIN İHA'SI MÜZEYE KALDIRILIYOR
Almanya'nın 800 milyon euro kaynak ayırdığı proje, önce Avrupa havacılık kurallarına uymadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Almanya'da muhalefetle yönetim arasında da siyasi gerilimlere neden olan proje, nihayet bütün harcamaların sonunda durduruldu.

800 milyon eroluk proje kapsamında imal edilen Euro Hawk İHA'ların ise müzelerde sergilenmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda araçlardan biri, Berlin'deki Bundeswehr Askeri Tarih Müzesi'ne teslim edilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA