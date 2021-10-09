HDP’den haddi aşan kampanya! Öcalan’a özgürlük istediler

CHP'YE GÖRE HDP MEŞRU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de 'Kürt sorunu' olduğunu savunarak çözüm yolunun HDP'den geçtiğini söylemişti. CHP lideri, "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. HDP'yle biz bu sorunu çözebiliriz" demişti.

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