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HDP'den haddi aşan kampanya! Öcalan'a özgürlük istediler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2021 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021
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HDP’den haddi aşan kampanya! Öcalan’a özgürlük istediler

CHP'nin "Kürtlerin asli temsilcisi" olarak gördüğü HDP, siyasi söylemlerinde haddi aşmaya devam ediyor. CHP'den gördüğü destekle şımaran HDP'li isimler, tutuklu bulunan terör elebaşı Abdullah Öcalan'a sosyal medyada özgürlük isteme cüreti gösterdi. HDP'nin CHP'den aldığı güçle toplumun sinir uçlarına dokunma çabası sert tepki aldı.

Dün akşam saatlerinde, HDP tarafından PKK elebaşı Abdullah Öcalan için sosyal medya platformlarında 'özgürlük kampanyası' başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu öne süren HDP'liler, çözüm adresi olarak Öcalan'ı gösterdi.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER
HDP'nin resmi hesaplarından da yapılan paylaşımlarda "Freedom For Ocalan Now" etiketi kullanıldı ve Öcalan'ın özgür bırakılması istendi.

CHP'YE GÖRE HDP MEŞRU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de 'Kürt sorunu' olduğunu savunarak çözüm yolunun HDP'den geçtiğini söylemişti. CHP lideri, "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. HDP'yle biz bu sorunu çözebiliriz" demişti.

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