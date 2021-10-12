Son dakika: Yunanistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den de hissedildi
Son dakika haberine göre Yunanistan'ın Girit adasında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Kandiye'nin 120 kilometre doğusu olduğu belirtildi. Deprem Muğla, Antalya ve İzmir'de de hissedildi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ
Depremin Türkiye'nin Muğla, Antalya ve İzmir illerinde de hissedildiği bildirildi.
Deprem saat 12.24'te gerçekleşirken, derinlik ise 10 kilometre olarak açıklandı.
DEPEMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6,3
EMSC, depremin büyüklüğünü ilk olarak 6,2 olarak açıklarken, daha sonra 6,3 olarak güncelledi.
ARTÇI SARSINTI
Aynı bölgede saat 12.36'da 3,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.