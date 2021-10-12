Son dakika: Yunanistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem! Türkiye’den de hissedildi

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Depremin Türkiye'nin Muğla, Antalya ve İzmir illerinde de hissedildiği bildirildi.



Deprem saat 12.24'te gerçekleşirken, derinlik ise 10 kilometre olarak açıklandı.

DEPEMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6,3

EMSC, depremin büyüklüğünü ilk olarak 6,2 olarak açıklarken, daha sonra 6,3 olarak güncelledi.

ARTÇI SARSINTI

Aynı bölgede saat 12.36'da 3,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.