Son dakika: HDP'den terör itirafı gibi paylaşım! Elebaşı Öcalan'ın fotoğrafı altında görüştüler
Son dakika haberine göre İsveç’ten bir heyet, HDP Erbil Temsilciliği’ni ziyaret etti. HDP, İsveç heyetini bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında ağırladı.
İsveç Parlamentosu üyeleri ve Sol Parti'den oluşan bir heyet, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Erbil Temsilciliği'ni ziyaret etti.
Heyet HDP üyeleri tarafından karşılandı. HDP'liler ile heyet arasındaki görüşmelerin terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafı altında olması dikkat çekti.
TERÖR İTİRAFI GİBİ PAYLAŞIM
Görüşmeye dair paylaşılan fotoğraflarda duvarda teröristbaşı Abdullah Öcalan ve terör elebaşları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın olduğu tablolar dikkat çekti.
HDP'Lİ VEKİL ÇÖZÜM İÇİN ÖCALAN'I ADRES GÖSTERMİŞTİ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bir "Kürt sorunu" olduğunu iddia ederek çözümün HDP'de olduğunu söylemiş, HDP'li Sezai Temelli de bunun üzerine "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" diyerek PKK elabaşı Öcalan'ı adres göstermişti. Ardından pek çok isim çözümün adresi olarak TBMM'yi vurgulamıştı. Türkiye'nin gündemine oturan "muhatap tartışması" sürerken, bir başka açıklama da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan HDP'li vekil Ömer Öcalan'dan gelmişti.
ONUN DA KONUŞMAYA HAKKI VAR
PKK'nın yayın organına konuşan yeğen Öcalan, "Öcalan konuşuluyorsa, O'nun da konuşmaya hakkı vardır" demişti.
FİZİKİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KONUŞMAMIZ GEREKİYOR
Öcalan'ın "Kürt sorununu" demokratik yollardan çözme noktasında muhatap alınması gerektiğini ifade eden HDP'li Öcalan, "Bunları göz önünde bulundurarak tecridi de ortadan kaldırarak Sayın Öcalan'ın direk halkla temas kurması gerekiyor. Artık Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünü konuşmamız gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.
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