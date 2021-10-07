Son dakika: HDP’den terör itirafı gibi paylaşım! Elebaşı Öcalan’ın fotoğrafı altında görüştüler





HDP'Lİ VEKİL ÇÖZÜM İÇİN ÖCALAN'I ADRES GÖSTERMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bir "Kürt sorunu" olduğunu iddia ederek çözümün HDP'de olduğunu söylemiş, HDP'li Sezai Temelli de bunun üzerine "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" diyerek PKK elabaşı Öcalan'ı adres göstermişti. Ardından pek çok isim çözümün adresi olarak TBMM'yi vurgulamıştı. Türkiye'nin gündemine oturan "muhatap tartışması" sürerken, bir başka açıklama da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan HDP'li vekil Ömer Öcalan'dan gelmişti.