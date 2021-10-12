’Cesur yürek’ Almanya’da! Ezana saygı hedef haline döndü

BILD KARŞI ÇIKTI

Köln'de cuma günleri ezan okunmasına izin verilmesine tepkilerde Bild gazetesi başı çekti. Gazetenin Bayvera yazıişleri müdürü olan Daniel Cremer, Bild gazetesindeki köşe yazısında, kilise çanıyla ezanının birebir kıyaslanamayacağını belirtti. Cremer, "Çanlar, sözün yer almadığı sadece bir ses iken müezzin hoparlörden 'Allah büyüktür ve Allah'tan başka ilah yoktur' diye seslenecek. Dünyaya en açık olan bir insanın bile buna alışması gerekir" dedi.

'BAVYERA'DA İZİN VERMEYİZ'

Bavyera'da faaliyet gösteren muhafazakâr Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU ) Genel Sekreter Yardımcısı ve Federal Meclis milletvekili Florian Hahn, Köln'de başlayacak uygulamaya sert tepki gösterdi. Hahn, "Bavyera'da bu tür model denemeleri istemiyoruz. Bunlar bizim Batı geleneğimizin bir parçası değil. İslam dininde ibadet için ezan okunması şartı yok" şeklinde konuştu.

'BU KARARLA AİDİYET DUYGUSU ARTTI'

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, Müslümanların da Almanya'nın bir parçası olduğunu belirterek "Köln farklı insan gruplarının yaşadığı tam anlamıyla çok kültürlü bir şehir. Belediyenin aldığı karar bu şehirde yaşayan Müslümanların aidiyet duygusunu artırdı. Bir üyemiz, 'Ben kendimi daha çok Kölnlü hissetmeye başladım' dedi" ifadesini kullandı.

ALMANYA'DA EZAN UYGULAMASI NASIL

Almanya'nın Herne, Wuppertal, Oer Erkenschwick şehirlerinde özel izinle cuma günleri ezan okundu. Pandemi kısıtlamaları döneminde Müslümanlara moral için Almanya'da bazı camilerde ezan okunmasına izin verildi. Kısıtlamaların kalkmasıyla ezan yasaklandı. Bu uygulamayla ise ilk kez şehir genelinde ezan okunmasına izin verilmiş olacak.

IRKÇI SALDIRIDA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

* Köln'de 22 Ekim 2015 yılından bu yana Büyükşehir belediye başkanı olarak görev alan Henriette Reker, Yeşiller, CDU, FDP'nin desteğiyle bağımsız olarak seçilmeyi başardı.

* Reker, 17 Ekim 2015'te seçim çalışmaları sırasında bir pazar yerinde seçmenlere karanfil dağıtırken, bir ırkçının bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından ve göğsünden ağır yaralanan Reker, ölümden döndü.

* Seçimleri kazandığında yoğun bakımda olan Henriette Reker, belediye başkanı olmadan önce belediyede uyum, çevre ve sosyal işler daire başkanlığı yaptı.

* Reker, buradaki çalışmaları ve mültecilere yönelik ılımlı yaklaşımıyla ırkçıların hedefi haline gelmişti. Reker, 2019 yılında yapılan seçimlerde CDU ve Yeşiller'in desteğiyle yine belediye başkanlığına seçildi.