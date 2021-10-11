Yunanistan’ın Türkiye korkusu: Fransa’dan sonra ABD ile anlaşma

ATİNA VE PARİS ASKERİ İTTİFAK KURMUŞTU

Yunanistan'ın Fransa ile 28 Eylül'de imzaladığı "Savunma ve Güvenlik için Stratejik Ortaklık" anlaşmasının 2. maddesinde, "Taraflar, herhangi birinin egemenlik bölgesine karşı silahlı bir saldırı yapıldığını müştereken tespit ederlerse, ellerindeki tüm uygun araçlar ve gerekirse silahlı güç de kullanarak birbirlerine yardım ve katkıda bulunacaklardır" deniyor. Başbakan Kiriakos Miçotakis, geçen hafta parlamentodaki oylama sırasında, dolaylı da olsa Türkiye'ye yönelik olduğunu itiraf ettiği bu anlaşma hakkında, "Saldırıya uğrarsak, AB'nin en büyük askeri ve yegane nükleer gücü safımızda yer alacak. Fransa, Yunanistan'ın toprak bütünlüğünün garantörü oluyor" demişti.