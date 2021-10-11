11 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: DEAŞ'ın öldürülen eski lideri Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı!

Son dakika: DEAŞ'ın öldürülen eski lideri Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
ABONE OL
Son dakika: DEAŞ’ın öldürülen eski lideri Bağdadi’nin yardımcısı yakalandı!

Son dakika haberleri... Irak Başbakanı Kazimi, ABD tarafından bir operasyonda öldürülen DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yardımcısını yakaladıklarını bildirdi.

Terör örgütü DAEŞ'in üst düzey isimlerinden Sami Cesim, Irak'ta yakalandı.

Açıklamayı Irak Başbakanı Mustafa Kazımi Twitter üzerinden yaptı.

Cesim, DAEŞ'in öldürülen lideri Ebubekir Bağdadi'nin yardımcısı ve örgütün mali işlerinden sorumlu üyesiydi.

DAEŞ lideri Ebubekir Bağdadi 2019'da Suriye'de öldürülmüştü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA