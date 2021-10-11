Son dakika: DEAŞ'ın öldürülen eski lideri Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı!
Son dakika haberleri... Irak Başbakanı Kazimi, ABD tarafından bir operasyonda öldürülen DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yardımcısını yakaladıklarını bildirdi.
Terör örgütü DAEŞ'in üst düzey isimlerinden Sami Cesim, Irak'ta yakalandı.
Açıklamayı Irak Başbakanı Mustafa Kazımi Twitter üzerinden yaptı.
Cesim, DAEŞ'in öldürülen lideri Ebubekir Bağdadi'nin yardımcısı ve örgütün mali işlerinden sorumlu üyesiydi.
DAEŞ lideri Ebubekir Bağdadi 2019'da Suriye'de öldürülmüştü.