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Son dakika: 2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
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Son dakika: 2021 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahipleri belli oldu

Son dakika haberleri... 2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nü David Card ile Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens kazandı. Üç ekonomistin birbirini tamamlayıcı çalışmalarının deneysel araştırmalarda devrim niteliği taşıdığı belirtildi.

2021 Nobel Ekonomi Ödülü, David Card ile Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens'e verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre Kanada doğumlu Card, "Çalışma ekonomisine deneysel katkılarından" dolayı ödüle layık görüldü.

Angrist ve Imbens'e ise, "Nedensel ilişkilerin analizine metodolojik katkılarından" dolayı Nobel verildi.

Üç ekonomistin birbirini tamamlayıcı çalışmalarının deneysel araştırmalarda devrim niteliği taşıdığı belirtildi.

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