Yunanistan'dan gerginlik yaratacak yeni hamle! Türkiye sınırına yüzlerce asker gönderilecek
Yunanistan hükümeti tarafından yapılan son dakika açıklamasında Türkiye sınırına ek 250 asker gönderileceği duyuruldu. Açıklamada ülkeye girmeye çalışan binlerce göçmene karşı sınır güvenliğinin güçlendirilmesi öne çıkarıldı.
Yunanistan'da hükümet, binlerce göçmenin Yunanistan topraklarına gizlice girmeye çalışması nedeniyle artan gerilimlere tanık olduktan sonra Türkiye sınırlarındaki güvenliği güçlendireceğini duyurdu.
HER TÜRLÜ TEHDİDE DİRENMEYE HAZIRIZ
Theodorikakos, sınır güvenliğinin devlet güvenliğinin bir koşulu olduğunu vurgulayarak, Yunanistan'ın Avrupa yasalarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu, ancak "her türlü maceraya ve yeni tehdide direnmeye" hazır olduğunu kaydetti.
Bakan, Yunanistan ile Fransa arasında yakın zamanda imzalanan askeri anlaşmaya atıfta bulunarak, Atina'nın bu "stratejik ittifak" sayesinde güçlendiğine olan inancını dile getirdi.
37 KİLOMETRELİK GÜVENLİK DUVARI
Thedorikakos, ziyareti sırasında Yunanistan'ın sınıra ördüğü 37 kilometrelik güvenlik duvarını inceledi. Yunanistan'ın bu hamlesi, iki ülke arasında Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaşanan gerilimin arka planında geldi.
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