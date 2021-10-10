Yunanistan’dan gerginlik yaratacak yeni hamle! Türkiye sınırına yüzlerce asker gönderilecek

HER TÜRLÜ TEHDİDE DİRENMEYE HAZIRIZ

Theodorikakos, sınır güvenliğinin devlet güvenliğinin bir koşulu olduğunu vurgulayarak, Yunanistan'ın Avrupa yasalarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu, ancak "her türlü maceraya ve yeni tehdide direnmeye" hazır olduğunu kaydetti.

Bakan, Yunanistan ile Fransa arasında yakın zamanda imzalanan askeri anlaşmaya atıfta bulunarak, Atina'nın bu "stratejik ittifak" sayesinde güçlendiğine olan inancını dile getirdi.