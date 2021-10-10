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Yunanistan'dan gerginlik yaratacak yeni hamle! Türkiye sınırına yüzlerce asker gönderilecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2021 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021
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Yunanistan’dan gerginlik yaratacak yeni hamle! Türkiye sınırına yüzlerce asker gönderilecek

Yunanistan hükümeti tarafından yapılan son dakika açıklamasında Türkiye sınırına ek 250 asker gönderileceği duyuruldu. Açıklamada ülkeye girmeye çalışan binlerce göçmene karşı sınır güvenliğinin güçlendirilmesi öne çıkarıldı.

Yunanistan'da hükümet, binlerce göçmenin Yunanistan topraklarına gizlice girmeye çalışması nedeniyle artan gerilimlere tanık olduktan sonra Türkiye sınırlarındaki güvenliği güçlendireceğini duyurdu.

250 YENİ ASKER GÖNDERİLİYOR

Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, pazar günü Evros eyaletindeki Kastanies bölgesine yaptığı ziyarette, Atina'nın burada görevlendirilen polis birimlerini desteklemek için 250 yeni sınır muhafızı görevlendireceğini duyurdu.

HER TÜRLÜ TEHDİDE DİRENMEYE HAZIRIZ

Theodorikakos, sınır güvenliğinin devlet güvenliğinin bir koşulu olduğunu vurgulayarak, Yunanistan'ın Avrupa yasalarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu, ancak "her türlü maceraya ve yeni tehdide direnmeye" hazır olduğunu kaydetti.

Bakan, Yunanistan ile Fransa arasında yakın zamanda imzalanan askeri anlaşmaya atıfta bulunarak, Atina'nın bu "stratejik ittifak" sayesinde güçlendiğine olan inancını dile getirdi.

37 KİLOMETRELİK GÜVENLİK DUVARI

Thedorikakos, ziyareti sırasında Yunanistan'ın sınıra ördüğü 37 kilometrelik güvenlik duvarını inceledi. Yunanistan'ın bu hamlesi, iki ülke arasında Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaşanan gerilimin arka planında geldi.

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