Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye’ye nükleer tehdit! Çipras’tan hükümete ders: Bizim tam 4 katımız

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Miçotakis, dün parlamentoda düzenlenen genel kurul toplantısında "Anlaşmada, iki ülkeden herhangi birinin saldırıya uğraması halinde, diğerinin askeri katkıda bulunmasını öngörüyor. Hepimiz, kimin kimi 'casus belli' (savaş nedeni) ile tehdit ettiğini biliyoruz" dedi. 1995 yılında TBMM, Yunanistan'ın Ege'de karasularını genişletmesi halinde, hükümete askeri tedbir alma dahil yetki veren 'casus belli' kararını almıştı.

MÜTTEFİKE KARŞI

Konuşmasının bir diğer bölümünde de "Anlaşma, maalesef müttefik olduğumuz ülkelerden gelen tehditlere karşı bir koruma kalkanıdır" ifadesini kulllandı. Miçotakis, anlaşmaya 'Hayır' oyu kullanacağını açıklayan SYRIZA milletvekillerine seslenerek "Türkiye'nin, silahsızlandırmıyoruz diye Doğu Ege adalarının egemenliğinden şüphe ettiği bir sırada, gelin bu kararınızdan vazgeçin" şeklinde konuştu.