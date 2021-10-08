Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye’ye nükleer tehdit! Çipras'tan hükümete ders: Bizim tam 4 katımız
Fransa ile askeri anlaşmayı savunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı. Paris ile ittifakın Türkiye’ye karşı olduğunu söyleyen Miçotakis, “Fransa, Yunanistan’ın garantörü. AB’nin tek nükleer gücü, saldırıya uğrarsak safımızda yer alacak” diyerek işi nükleer tehdide kadar vardırdı. Öte yandan, ana muhalefet lideri ve eski başbakan Aleksis Çipras ise Miçotakis’i “Türkiye ile silahlanma yarışından vazgeçmeye” çağırdı. Çipras, Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasının Yunanistan’ın 4 katı olduğuna dikkat çekerek “Neyi kıyaslıyoruz” diyerek ders verdi.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Fransa ile imzalanan ve 300 üyeli Yunan parlamentosunda 109'a karşı 191 oyla kabul edilen "Savunma ve Güvenlik için Stratejik Ortaklık" anlaşmasının, ismen belirtmese de Türkiye'ye yönelik olduğunu itiraf etti. Fransa'nın bu anlaşmayla Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik garantör olduğunu söyleyen Miçotakis, "Avrupa Birliği'nin en büyük askeri gücü ve yegâne nükleer gücü, saldırıya uğrarsak safımızda yer alacak" diyerek Paris'in nükleer silah sahibi olduğuna işaret etti.
DOLAYLI İTİRAF
Miçotakis, dün parlamentoda düzenlenen genel kurul toplantısında "Anlaşmada, iki ülkeden herhangi birinin saldırıya uğraması halinde, diğerinin askeri katkıda bulunmasını öngörüyor. Hepimiz, kimin kimi 'casus belli' (savaş nedeni) ile tehdit ettiğini biliyoruz" dedi. 1995 yılında TBMM, Yunanistan'ın Ege'de karasularını genişletmesi halinde, hükümete askeri tedbir alma dahil yetki veren 'casus belli' kararını almıştı.
MÜTTEFİKE KARŞI
Konuşmasının bir diğer bölümünde de "Anlaşma, maalesef müttefik olduğumuz ülkelerden gelen tehditlere karşı bir koruma kalkanıdır" ifadesini kulllandı. Miçotakis, anlaşmaya 'Hayır' oyu kullanacağını açıklayan SYRIZA milletvekillerine seslenerek "Türkiye'nin, silahsızlandırmıyoruz diye Doğu Ege adalarının egemenliğinden şüphe ettiği bir sırada, gelin bu kararınızdan vazgeçin" şeklinde konuştu.
FRANSA NÜKLEER GÜÇ
Miçotakis, "eşi benzeri görülmemiş", "büyük başarı" ve "1974'ten beri uğraşıyorduk, sonunda başardık" dediği Fransa ile anlaşma için şunları söyledi:
- Anlaşmada belirtilen egemenlik bölgesi kavramı, sadece kara değil, deniz ve havayı da kapsıyor.
- Saldırı halinde, yeri ve nedeninden bağımsız olarak, Fransa'dan askeri katkı öngörüyor.
- Fransa, Yunanistan'ın toprak bütünlüğünün garantörü oluyor.
- AB'nin en büyük askeri gücü ve yegâne nükleer gücü, saldırıya uğrarsak safımızda yer alacak.
- Lahey Adalet Divanı, silahlı bir saldırıyı, sadece bir ülkenin topraklarında değil, aynı zamanda o ülkenin egemenlik bölgesi dışında bulunan askeri unsurlarına (savaş uçağı ve savaş gemisini kast ediyor) yönelik olması halinde de saldırı olarak kabul ediyor.
- Yunanistan, Doğu Akdeniz'de daha da güçleniyor.
- Fransa'dan alınacak 3 adet FDI Belharra tipi fırkateyn ve satın alımı için müzakerelerin sürdüğü 3 adet korvet gemisi sayesinde, Yunanistan 40 yıl yetecek savaş gemilerine sahip oluyor.
ÇİPRAS'TAN HÜKÜMETE TÜRKİYE DERSİ
Hürriyet'in haberine göre ana muhalefet lideri ve eski başbakan Aleksis Çipras ise Miçotakis'i "Türkiye ile silahlanma yarışından vazgeçmeye" çağırdı. Radikal Sol Koalisyon SYRIZA'nın lideri olan Çipras, "Miçotakis kravat satın alır gibi uçak ve fırkateyn alıyor. Yunan halkının parasını kendi ailesinin serveti sanıyor. Silahlanma yarışı Yunanistan'a sadece zarar verir" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının (GSMH) Yunanistan'ın 4 katı olduğuna dikkat çekerek "Neyi kıyaslıyoruz" diye soran ve Miçotakis yönetiminin savunma harcamalarına itiraz eden eski Başbakan, "Türkiye'nin dış borcu GSMH'nin sadece yüzde 37'sine, Yunanistan'ın ise yüzde 210'una eşit. Türkiye savunma ihtiyaçlarının yüzde 75'ini kendi üretiyor. Yunanistan ise her şeyi dışarıdan satın alıyor" diye ekledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ayağını yerden kesmek isteyenlere cazip teklifler! Bankadan bankaya değişiyor! İşte en uygun araç kredileri…
- Formula 1 canlı yayın hangi kanalda? 8-9-10 Ekim Formula 1 canlı izleme yolları!
- Okullar kapanacak mı? MEB Bakanı Özer'den son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitim devam edecek mi?
- F-16 fiyatı ne kadar? Türkiye’de kaç F-16 var? F-16 Block 70 özellikleri nelerdir?
- 8 Ekim Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? İşte bu haftaki Cuma hutbesi Arapça-Türkçe tam metni
- Gram altın 500 lira seviyesinde! 8 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı kaç TL?
- Türkiye Norveç maçı saat kaçta, ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç hangi kanalda?
- Cuma mesajları anlamlı güzel 8 Ekim! Dualı resimli Cuma mesajları sözleri! Kısa uzun Cuma sözleri…
- POMEM sonuçları için gözler o açıklamada! EGM PA 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Belçika Fransa maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Belçika Fransa maçı nasıl izlenir?
- Açıktan 103 kişi! YSK’dan 5.000 TL maaşla personel alımı! Başvuru dönemi devam ediyor!
- 140-150-160-170 puanla YKS 2. ek tercih başladı mı? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?