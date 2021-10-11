Cezayir-Fransa ilişkileri iyice kopuyor
Cezayir'de yerel şirketler grubu tarafından 500 Fransız firmasıyla ithalat ve ihracata dayalı ticari ilişkileri kesme girişimi başlatıldığı belirtildi.
Cezayirli Müteahhitler Cemiyeti yaptığı açıklamada, 500 Fransız kuruluşuyla ithalat ve ihracat ilişkilerini kesme girişimini başlatan tüm ekonomik kuruluşlara teşekkür etti.
Cemiyetin "Cezayir'in tarihi ve imajına zarar veren her şeye karşı olduğu" ifade edilen açıklamada, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarının da kınadığı vurgulandı.
Cemiyet ayrıca, Fransa ile ekonomik ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.
Açıklamada, Cezayirli Müteahhitler Cemiyeti'nin tüm yerel kuruluşlarla, Cezayir'e saygılı olmayan herhangi bir devletle ülke içinde ekonomik tüm ilişkileri koparmak üzerine ulusal bir sivil toplum kuruluşu oluşturmak üzerine çalışma yürüttüğü duyuruldu.
Söz konusu cemiyet inşaat, sulama ve genel ticari alanda 2 bin kadar firmayı bünyesinde barındırıyor.
Daha önce Cezayir'deki Fransız Büyükelçiliği, ülkeye 6 bin Fransız şirketinin ürün ihraç ettiğini açıklamıştı.
MACRON'DAN FRANSA'NIN CEZAYİR'DEKİ SÖMÜRGE TARİHİNE İLİŞKİN TARTIŞMALI AÇIKLAMALAR
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim Cumartesi günü Le Monde gazetesinde yer alan Cezayir'e yönelik suçlayıcı ifadeleri, iki ülke arasındaki gerginliği yeniden tırmandırdı.
Cezayir'de "askeri-siyasi bir sistemin hüküm sürdüğünü ve ülkenin resmi tarihinin tamamıyla yeniden yazıldığını, gerçeklere dayanmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini" ileri süren Macron, "Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir'de) Daha önce sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor." ifadelerini kullanmıştı.
Bunun üzerine Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Macron'un ifadeleri "Fransız sömürgeciliğine karşı direnen 5 milyondan fazla şehidin anısına yönelik kabul edilemez bir hakaret." şeklinde nitelendirilmiş ve kınanmıştı.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, ülkesinin Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için derhal geri çağırdığı bildirilmişti.
Ayrıca Cezayir'in hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattığı duyurulmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon oyuncuları kimler olacak?
- İspanya Fransa maçı hangi kanalda? İspanya Fransa canlı yayın nasıl izlenir?
- Ahmet Gür kimdir? İş insanı Ahmet Gür ölüm sebebi nedir?
- Günlük 108 lira harçlıkla iş öğrenin! 3-6-9 ay eğitimle para kazanarak meslek sahibi olabilirsiniz!
- KYK burs başvurusu ne zaman 2021? KYK burs başvuru dönemi başladı mı?
- Bayram havası estiren 1.100 TL ödeme! E-Devlet’ten başvurana veriliyor! Geri ödeme şartı yok!
- E-Devlet isim değiştirme nasıl yapılır? İnternetten kimler isim değişikliği yapabilir?
- Formula 1 şifresiz mi şifreli mi? 2021 Türkiye GP Formula 1 F1 hangi kanalda?
- Formula 1 puan durumu güncel! 2021 Formula 1 Türkiye kim kazandı?
- S Sport şifresiz izleme yolları! 2021 S Sport frekans! S Sport şifresiz mi yayınlanıyor?
- Formula 1 canlı izleme yolları 2021! Türkiye GP Formula 1 F1 şifresiz canlı izleme ekranı!
- Gelir belgesi şartı yok! PTT’den 50-60-70-80 bin TL kredi! SMS’le başvuru yetiyor!