KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a yanıt: Siyasi malzeme yapması esef vericidir

ETİK VE AHLAKA UYGUN DEĞİLDİR

"Erhürman'ın bazı kişilerin Türkiye Cumhuriyeti'ne sokulmaması karşısında şahsımı son derece tahrik edici ve seviyesiz bir üslupla hedef gösterip, benden açıklama beklemesi oldukça dikkat çekici olup, siyasi etik ve ahlaka asla uygun değildir."

TÜRKİYE'YE SOKULMAMASINI HESABINI BENDEN SORAMAZ

"Erhürman'ın, Türkiye'ye "işgalci, sömürgeci, seni istemiyoruz, Kıbrıs'tan defol" diyenlerin Türkiye'ye sokulmamalarının hesabını benden sormaya kalkışması da bir başka gaflettir. Erhürman'ın bu tavrı Türkiye'ye karşı her türlü hakarette bulunanlara destek çıkma ve kollama niteliğindedir. Kendisini sağduyulu ve gerçekçi olmaya davet ediyorum."