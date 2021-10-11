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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a yanıt: Siyasi malzeme yapması esef vericidir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a yanıt: Siyasi malzeme yapması esef vericidir

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine yanıt verdi. Tatar " Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan, Türkiye seni istemiyoruz diyen,  Türkiye ile Cumhurbaşkanına ve makamlarına yönelik haddini aşan çok ağır hakaretlerde bulunan bazı kişilerin Türkiye'ye sokulmamasını siyasi istismar malzemesi yapması esef vericidir." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı sosyal medya paylaşımında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin sözlerini eleştirdi.

"TÜRKİYE SENİ İSTEMİYORUZ"

Tatar "Türkiye'yi "işgalcilikle" suçlayan, "Türkiye seni istemiyoruz" diyen, Türkiye ile Cumhurbaşkanına ve makamlarına yönelik haddini aşan çok ağır hakaretlerde bulunan bazı kişilerin Türkiye'ye sokulmamasını siyasi istismar malzemesi yapması esef vericidir." ifadelerini kullandı.

İŞTE TATAR'IN O AÇIKLAMASI

"KKTC'nin, Türkiye'nin ve her ülkenin güvenlik gerekçeleri ile kendilerine yönelik tehdit ve hakaretler karşısında yabancı ülke vatandaşlarını ülkelerine sokmama hakkı vardır. Bunu en iyi bilenlerden birinin de KKTC'de Başbakanlık yapmış CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın olması gerekir."

TÜRKİYE'Yİ İŞGALCİLİKLE SUÇLAMIŞTI

"Bir hukukçu olan Erhürman bu gerçeği bilmesine rağmen, Türkiye'yi "işgalcilikle" suçlayan, "Türkiye seni istemiyoruz" diyen, Türkiye ile Cumhurbaşkanına ve makamlarına yönelik haddini aşan çok ağır hakaretlerde bulunan bazı kişilerin Türkiye'ye sokulmamasını siyasi istismar malzemesi yapması esef vericidir."

ETİK VE AHLAKA UYGUN DEĞİLDİR

"Erhürman'ın bazı kişilerin Türkiye Cumhuriyeti'ne sokulmaması karşısında şahsımı son derece tahrik edici ve seviyesiz bir üslupla hedef gösterip, benden açıklama beklemesi oldukça dikkat çekici olup, siyasi etik ve ahlaka asla uygun değildir."

TÜRKİYE'YE SOKULMAMASINI HESABINI BENDEN SORAMAZ

"Erhürman'ın, Türkiye'ye "işgalci, sömürgeci, seni istemiyoruz, Kıbrıs'tan defol" diyenlerin Türkiye'ye sokulmamalarının hesabını benden sormaya kalkışması da bir başka gaflettir. Erhürman'ın bu tavrı Türkiye'ye karşı her türlü hakarette bulunanlara destek çıkma ve kollama niteliğindedir. Kendisini sağduyulu ve gerçekçi olmaya davet ediyorum."

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