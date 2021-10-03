Cezayir’den son dakika açıklaması: Hava sahamızı Fransa’ya ait askeri uçaklara kapattık!

Haberlerde, Fransa ordusu yetkililerinin bu sabah Cezayir hava sahasını geçecek uçaklar için Cezayir'deki hava trafik kontrolörlerinden üst uçuş izni alamadıkları belirtilerek, konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi. Şu ana kadar 2 uçuşun ertelendiği aktarıldı.



Öte yandan, Fransa, Cezayir'in hava sahasını Barkhane Operasyonu çerçevesinde kullanıyordu.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Pascal Ianni, Cezayir'in söz konusu hamlesinin Mali'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Barkhane Operasyonu'nun gidişatını etkilemeyeceğini belirterek, "Uyum sağlıyoruz ve operasyonlara ilişkin herhangi bir endişemiz yok" dedi.