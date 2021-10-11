ABD ve Taliban temsilcileri yüz yüze görüştü

Görüşmelerde, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikalıların ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde çıkışlarının sağlanması konusu öncelikli olarak ele alındı. Ayrıca kadınların yeterli şekilde temsili konusu dahil ülkedeki insan hakları meseleleri görüşüldü ve ABD'nin Afgan halkına doğrudan yardım yapacağının altı çizildi.