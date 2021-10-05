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Fransa'da pedofili skandalı: Katolik Kilisesi'nde 70 yıl içinde 216 bin vaka!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
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Fransa’da pedofili skandalı: Katolik Kilisesi’nde 70 yıl içinde 216 bin vaka!

Fransa Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarı skandalını araştıran bağımsız komisyonun hazırladığı rapor, 70 yıl içinde 216 bin pedofili vakası yaşandığını ortaya koydu.

Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi.

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, yaklaşık 2,5 yıl boyunca yaptıkları çalışmanın ardından raporunu açıkladı.

Bu raporun merkezinde cinsel istismar kurbanlarının yer aldığını ifade eden Sauve, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Sauve, söz konusu mağdurların yüzde 60'ının, bu olayın özel hayatlarını ciddi anlamda etkilediğini aktardığını kaydetti.

Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayan Sauve, bu kurumu sorumluluk almaya çağırdı.

Sauve, kiliselerde 1950'den bu yana çocuklara cinsel şiddette bulunan rahip sayısının ise 2 bin 900 ile 3 bin 200 arasında olduğunu belirtti.

2000'li yıllara kadar kiliselerde mağdur olan çocuklara karşı kayıtsız kalınmasına tepki gösteren Sauve, kiliselerdeki bazı yetkililerin de cinsel istismar olaylarına karşı sessiz kaldığını ve tepki göstermediğine dikkati çekti.

Sauve, Fransız toplumunda 5,5 milyon kişinin çocukluğunda cinsel şiddete maruz kaldığını kaydetti.

Kilisenin çocuk istismarı raporlarda KİLİSENİN ÇOCUK İSTİSMARI RAPORLARDA

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