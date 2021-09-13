Belçika bunu konuşuyor! Katolik Kilisesi için 59 cinsel taciz suçlamasında bulunuldu

Sadece 11 vaka yargıya götürüldü. Bu olaylarda zaman aşımı bulunmayabileceği, ayrıca failin hala tehlike arz edebileceği kaydedildi.

Cinsel taciz bildirimlerini 46 vakada kurbanların kendisi, 3 vakada aileleri, 10 vakada ise başka kişiler yaptı.

Bildirimlerin yüzde 61'inde taciz olayının üzerinden 30 yıl, yüzde 31'inde ise 40 yıldan fazla süre geçtiği belirtildi. Bildirimde bulunan kişilerin bazılarına 1000 ile 25 bin avro arasında değişen miktarlarda tazminat ödendiği bilgisi raporda yer aldı.