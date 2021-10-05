Haseke'de skandal görüntü: PKK'ya zırhlı araç sevkiyatı! A Haber canlı yayınında flaş sözler: Türkiye'ye ABD eliyle tehdit
ABD, terör örgütü PKK'ya zırhlı araç sevkiyatı yaptı. Terör örgütü PKK/YPG, ABD'den aldığı Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaştı. Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında skandal görüntülerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "Tamamen bu NATO müttefiki Türkiye'ye ABD eliyle tehdit teşkil etmektir." ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi, terör örgütü YPG/PKK’ya 177 milyon dolar yardım yapılmasını da öngören 778 milyar dolarlık 2022 savunma bütçesi tasarısını onaylamıştı.
PKK'nın Suriye uzantısı olan terör örgütü YPG'ye binlerce TIR dolusu silah veren ABD'den skandal bir adım daha geldi. YPG, ABD'nin hibe ettiği Bradley tipi zırhlı araçlara bayraklarını asarak Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kenti civarında devriye attığı görüntüleri paylaştı. PKK/YPG'nin sözde Koordinasyon ve Askeri Operasyonlar Merkezi'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin Haseke'de DAEŞ üyelerinin tutulduğu bir Geveran hapishanesi yakınında terör örgütü ile ortak devriye yürütmek için 5 adet Bradley tipi zırhlı araç konuşlandırdığını duyurdu. Teröristler, ABD araçlarına PKK/YPG bayrağı astığı bir fotoğrafı da paylaştı.
TERÖRLE OMUZ OMUZA
YPG, askeri faaliyetlerini duyurduğu bir başka hesabından ise, ABD ile 29 Eylül'de yaptıkları tatbikatın görüntülerini paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda ABD askerleri ile PKK/YPG teröristlerinin omuz omuza çalışmalar yaptığı görülürken, "Koalisyon güçleri, DAEŞ ile çatışmak için Koalisyon danışmanlarıyla eğitime devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Fotoğraf ile birlikte, ABD'nin teröristlere hibe ettiği zırhlı araçlarla ilgili eğitim verdiği bilgisi de verildi. Öte yandan terör örgütü PKK/YPG'ye ait yayın organları, daha önce İngiltere'nin de kendilerine 20 milyon dolar hibe ettiğini belirtti.
A HABER'DE FLAŞ SÖZLER: TÜRKİYE'YE ABD ELİYLE TEHDİT
Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında skandal görüntülerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gürsel Tokmakoğlu, "Tamamen bu NATO müttefiki Türkiye'ye ABD eliyle tehdit teşkil etmektir." ifadelerini kullandı.
Tokmakoğlu, "Türkiye burada pozisyonunu belirledi. ABD'nin Suriye'yi bölmekle ilgili asli faaliyetlerini not etti. Bunun içerisinde geçmiş olduğumuz dönemde PKK/YPG'nin devşirilen yapının ABD bütçesinden CENTCOM'A sadece Suriye'de harcanmak için 177 milyon dolarlık bir pay ayırdığı biliniyor. Bir takım askeri vasıtalar ve silah mühimmat sevkiyatı devam ediyor. DEAŞ'la mücadele adı altında buradaki bazı unsurlara verilen desteğin DEAŞ'a mı gittiği yoksa başka hedef mi seçtiğini işaret etmemiz gerekiyor." dedi.
ABD'DEN PKK/YPG'YE 177 MİLYON DOLAR YARDIM
ABD Temsilciler Meclisi, terör örgütü YPG/PKK'ya 177 milyon dolar yardım yapılmasını da öngören 778 milyar dolarlık 2022 savunma bütçesi tasarısını onayladı.
Pentagon'un talep ettiğinden 25 milyar Dolar daha fazla olan bütçe, 113'e karşı 316 oyla kabul edildi. Tasarı ile Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadele konusunda eğitim ve destek giderleri için 522 milyon dolar kaynak ayrılırken, bunun 177 milyon doları YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu Suriye programına tahsis edildi. 2021 bütçesinde aralarında YPG/PKK'nın da bulunduğu Suriye'deki gruplar için ayrılan kaynak 200 milyon dolar olmuştu.
85 YENİ F-35
Afganistan 'dan kaotik çekilmenin gözden geçirilmesi için bir komisyon kurulmasını öngören tasarı ile ayrıca; toplam 13 yeni savaş gemisi ve denizaltı için 28.4 milyar dolar kaynak ayrıldı. Pentagon filosuna 85 adet F-35 ve 24 adet F-15 savaş uçağı ekleyecek. Tasarının yasalaşması için Senato'nun kendi versiyonunu kabul edip kongrenin iki kanadının metinlerini ortaklaştırması ve bunun Başkan Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.
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