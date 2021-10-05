Haseke’de skandal görüntü: PKK’ya zırhlı araç sevkiyatı! A Haber canlı yayınında flaş sözler: Türkiye’ye ABD eliyle tehdit

TERÖRLE OMUZ OMUZA

YPG, askeri faaliyetlerini duyurduğu bir başka hesabından ise, ABD ile 29 Eylül'de yaptıkları tatbikatın görüntülerini paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda ABD askerleri ile PKK/YPG teröristlerinin omuz omuza çalışmalar yaptığı görülürken, "Koalisyon güçleri, DAEŞ ile çatışmak için Koalisyon danışmanlarıyla eğitime devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf ile birlikte, ABD'nin teröristlere hibe ettiği zırhlı araçlarla ilgili eğitim verdiği bilgisi de verildi. Öte yandan terör örgütü PKK/YPG'ye ait yayın organları, daha önce İngiltere'nin de kendilerine 20 milyon dolar hibe ettiğini belirtti.