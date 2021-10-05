Interpol’den Esad rejimine büyük destek

Interpol'ün basın ofisinden yapılan açıklamada, Esad rejimine teşkilatın küresel iletişim ağına erişim izni verildiği belirtildi.

Interpol'ün Esad rejimini üyeliğe yeniden kabul etmesiyle sürgündeki muhalifler tutuklanma ve hatta işkenceye maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Bunun yanı sıra Esad rejiminin Interpol iletişim ağına erişim sağlayabilecek olmasının Suriyeli mültecilerin iltica süreçlerine zarar verebileceği ifade ediliyor.

İletişim kanalı ve veri tabanına erişim izni, rejime Suriye'deki iç savaştan bu yana dünyanın dört bir yanına dağılan siyasi muhalif ve mültecileri izleme ve haklarında "kırmızı bülten" çıkarma imkanı sağlayacak.

Uluslararası suçlarla mücadele eden Interpol, dünyanın en büyük polis teşkilatı olarak 194 üye ülkesi bulunuyor.

Interpol, üye ülkelerine veri tabanına ve iletişim ağına erişim izni veriyor.