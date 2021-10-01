Yeni dönemi başlattılar! Maske zorunluluğu kaldırıldı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 234 milyon 783 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 801 bine ve iyileşenlerin sayısı 211 milyon 579 bine yükseldi. Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 325 bini, Hindistan'da 33 milyon 775 bini, Brezilya'da 21 milyon 427 bini ve İngiltere'de 7 milyon 807 bini geçti. Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL sona ererken, Avustralya’nın uluslararası sınırları kasımda yeniden açılacak. Öte yandan Belçika'da ise belli yerler haricinde maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Son dakika gelişmelerinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: Küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele aşılarla sürerken, bunun yanı sıra etkili ilaç bulmak çalışmaları da hızlı devam ediyor. Umutlandıran haber ABD'den geldi. ABD menşili ilaç şirketi Merck, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurdu.
ABD'DE İLK KEZ BİR YARGIÇ VİRÜSE YAKALANDI
ABD'de Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'un Kovid-19'a yakalandığı ve bunun Yüksek Mahkeme yargıçları arasında bilinen ilk vaka olduğu açıklandı.
BELÇİKA'DA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
Belçika'da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerde bugünden itibaren güncellemeye gidilirken ülkede maske takma zorunluğu belli yerler haricinde kaldırıldı, gece kulüplerinin bu geceden itibaren açılmasına izin verildi.
JAPONYA'DA OHAL SONA ERDİ
Japonya'da Kovid-19'a karşı 19 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL) 1 Ekim itibarıyla yürürlükten kalktı.
Japon ilaç üreticisi Mitsubishi Tanabe Pharma Co. (MT Pharma) Kovid-19 aşı adayı MT-2766'nın ülke içi klinik testlerine başlayacağını açıkladı.
AVUSTRALYA SINIRLARI AÇIYOR
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla Mart 2020'de kapatılan uluslararası sınırların kasım ayında yeniden açılacağını bildirdi.
RUSYA'DA VEFAT SAYILARINDA REKOR ARTIŞ
Rusya'da, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 887 ile "günlük en yüksek" can kaybı sayısı kayıtlara geçerken vakalarda artış yaşanıyor.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İngiltere'nin ülkesine uyguladığı seyahat kısıtlamasının kaldırılması için İngiliz Başbakan Boris Johnson'la görüşme yaptı.
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