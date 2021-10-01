Yeni dönemi başlattılar! Maske zorunluluğu kaldırıldı

SON DAKİKA HABERİ: Küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele aşılarla sürerken, bunun yanı sıra etkili ilaç bulmak çalışmaları da hızlı devam ediyor. Umutlandıran haber ABD'den geldi. ABD menşili ilaç şirketi Merck, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurdu.