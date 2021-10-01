Koronavirüse karşı hap müjdesi! Ölüm riskini yüzde 50 düşürüyor! Merck firmasının geliştirdiği hap ile koronavirüs bitecek mi?

ONAYLANMASI HALİNDE İLK OLACAK

Açıklamada, molnupiravir için yakında ABD ve dünyada kullanım izinlerine başvurulacağı da belirtildi.

Onaylanması halinde Kovid-19'u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi.