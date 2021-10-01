Papua Yeni Gine Maserati filosunu zararına satacak

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Papua Yeni Gine, 2018'de Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde (APEC) bölge liderlerini etkilemek için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı.

Maliye Bakanı Sir John Pundari yerel basına verdiği demeçte, eğer bir öngörüleri olsaydı ilk etapta bu araçların satın alınmayacağını ifade ederek, o dönem 5,6 milyon dolara mal olan araç filosunu almanın "korkunç bir hata" olduğunu kabul etti.

SRİ LANKA'DAN JUMBO JETLE GETİRİLMİŞLER



Söz konusu arabalar, 114 bin dolarlık değerinin yaklaşık yüzde 20 altına zararla satılacak. Sri Lanka'daki bir bayi aracılığıyla satın alınan arabalar, ülkeye kiralanan jumbo jet ile getirilmişti. APEC zirvesi için 284 araç alınmış, halk lüks araç alımını protesto etmişti.

ARAÇLAR ZİRVEDEN BU YANA DEPODA BEKLİYOR



Ülkenin APEC Bakanı Justin Tkatchenko da arabaların "liderler için APEC zirvelerinde kullanılan araçlar için standart olan taşıma seviyesi" sağlayacağını iddia ederek satın almayı savunmuş, zirvenin ardından araçların çok hızlı şekilde satılacağını iddia etmişti. Ancak, arabaların zirvenin ardından bu yana başkent Port Moresby'de bir depoda olduğu bildirildi. Başbakan James Marape ise arabalardan hiçbirinin kaybolmadığını veya çalınmadığını kanıtlamak amacıyla yerel medyayı depoya götürdü.

ZİRVENİN ARDINDAN ÖDENMEYEN İKRAMİYELER PROTESTOLARA NEDEN OLMUŞTU



Zirvenin ardından 2018 Kasım ayında güvenlik güçleri, yaklaşık 109 dolar tutarında ödenmemiş ikramiyeler nedeniyle parlamento binalarını basmıştı. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Papua Yeni Gine'de nüfusun yüzde 40'ı günde 1 doların altındaki gelirle geçiniyor.