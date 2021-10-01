İran hamlesini yaptı! Azerbaycan hattında gerilimi artıran hareketlilik
İran ile Azerbaycan arasında yaşanan tatbikat gerilimi zirveye tırmanıyor. İran, ülkenin kuzeybatısındaki Azerbaycan ile Ermenistan sınırında "Hayber Fatihleri" adını verdiği bir askeri tatbikat başlattı. Tatbikatın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran'ın daha önce sınırda düzenlediği tatbikatlara gösterdiği tepkinin ardından gelmesi dikkati çekti.
İran devlet medyasına göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, tatbikata ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikata zırhlı ve topçu birlikler ile insansız hava araçları (İHA), elektronik savaş birimleri ve helikopter ateşi desteğiyle başlandı.
Haydari, tatbikatta kendi ürettikleri 2 tanksavar ile diğer bazı silahların tanıtılacağını belirterek, "Bu tatbikatlar hazırlık seviyesinin yükseltilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde komşu ülkelerde de tatbikatlar yapılıyor. Geçen ay sınırlarımızda 4-5 tatbikat yapıldı. Şu anda sınırlarımızda, Türkiye'de bir tatbikat yapılıyor ve bu süreç devam ediyor." dedi.
DEAŞ'lı teröristlerin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar esnasında bir bölge ülkesinin davetiyle sınırlarına geldiğini ileri süren Haydari, "İran bu bölgede ülkelerin resmi sınırlarının değişmesi konusunda hassastır ve bunu kabul edilemez olarak görmektedir. Yasal sınırlar korunmalıdır. Bir ülkenin sınırlarını korumada gösterdiği zayıflık başka bir ülkenin yabancılardan destek alarak sınırları değiştirmesine gerekçe oluşturmaz. İran böyle bir şeye izin vermez." ifadelerini kullandı.
Haydari, Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgali esnasında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne vurgu yaptıklarını ileri sürerek, "Hiçbir zaman işgali savunmadık." dedi.
Tatbikatın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran'ın daha önce sınırda düzenlediği tatbikatlara gösterdiği tepkinin ardından gelmesi dikkati çekti.
Aliyev, 27 Eylül'de 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında verdiği özel mülakatta, İran'a ait tırların yasa dışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini belirtmişti.
Azerbaycan'ın, işgalden kurtarılan bölgeye gönderilen İran tırlarını kontrol etmeye başlamasından hemen sonra İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikatlara başladığına dikkati çeken Aliyev, "İlk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu onun egemenlik hakkı. Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor." ifadelerini kullanmıştı.
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