İran hamlesini yaptı! Azerbaycan hattında gerilimi artıran hareketlilik

Haydari, Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgali esnasında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne vurgu yaptıklarını ileri sürerek, "Hiçbir zaman işgali savunmadık." dedi.

Tatbikatın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran'ın daha önce sınırda düzenlediği tatbikatlara gösterdiği tepkinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Aliyev, 27 Eylül'de 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında verdiği özel mülakatta, İran'a ait tırların yasa dışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini belirtmişti.

Azerbaycan'ın, işgalden kurtarılan bölgeye gönderilen İran tırlarını kontrol etmeye başlamasından hemen sonra İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikatlara başladığına dikkati çeken Aliyev, "İlk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu onun egemenlik hakkı. Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor." ifadelerini kullanmıştı.