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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 1 Ekim 2021 Kovid-19 vaka tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü?

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 1 Ekim 2021 Kovid-19 vaka tablosu | Türkiye’de Kovid-19’dan kaç kişi öldü?

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığı 24 saatlik verileri içeren korona virüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 1 Ekim 2021 tarihine ait Kovid-19 vaka vefat ve aşılama tablosunu değerlendirdi. İşte son dakika haberi...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı vaka, vefat, ağır hasta iyileşen rakamlarını kapsayan 1 Ekim 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 saatlik verileri sosyal medya hesabından yorumladı.

Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız." dedi.

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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 1 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 873 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 oldu. Bir günde toplam 356 bin 352 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 26 bin 224 olarak kaydedildi.

GÜNÜN VAKA TABLOSU (1 EKİM 2021)

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 72,11 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,90 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 109 milyon 925 bin 744'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR"
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 78,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.



"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 46,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.

Türkiye’de Kovid-19 aşılamasında son durum TÜRKİYE'DE KOVİD-19 AŞILAMASINDA SON DURUM

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