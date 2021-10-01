SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 1 Ekim 2021 Kovid-19 vaka tablosu | Türkiye’de Kovid-19’dan kaç kişi öldü?

"AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 78,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.





"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 46,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.