Kremlin’den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

Putin ve Erdoğan'ın doğal gaz ile ilgili çalışmaları ve sevkiyat konusunu müzakere ettiğini bildiren Peskov, "Putin, Türk yönetiminin TürkAkım projesi konusunda zamanında alınan etkili kararlarını çok takdir etti. Kararlar hızlı alındı, her şey zamanında, çok hızlı şekilde uygulandı." dedi.

Peskov, Avrupa'daki doğal gaz ve enerji piyasasında fiyatların arttığı bir dönemde Türkiye'nin mevcut tüm altyapısı ile bu tür ani değişikliklere karşı kendini emniyetli hissettiğini dile getirdi.