Başkan Erdoğan Putin görüşmesinde dikkat çeken detay! İşte Soçi zirvesinin perde arkası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinde Türkiye'nin 1.5 milyar doları bulan Rusya yatırımları ve Rusya'nın da 6.5 milyar dolara erişen Türkiye yatırımları da ele alındı.

Son rakamlar, iki ülkenin ticaret hacminin 2021'in ilk dokuz ayında pandemi koşullarına rağmen yüzde 50'lik büyüme kaydettiğini gösteriyor.