Başkan Erdoğan ve Putin’den Soçi’de kritik zirve! Dünya o görüşmeyi konuştu: Krizleri önlüyorlar!

ZİRVEDE ELE ALINAN KONULAR

Tüm bu sıkıntılı bölgeler ve meselelerin en önemlisi olarak şüphesiz Suriye'deki gelişmeler öne çıkıyor. Nitekim net bir bilgi olmasa da Erdoğan-Putin görüşmesinin de en önemli gündemini muhtemelen Suriye meselesi oluşturdu. Yaklaşık iki hafta önce Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in Moskova'yı ziyaret etmesi ve Rusya hava kuvvetlerinin İdlib'de hava saldırılarına devam etmesi bu tahmini doğruluyor. Bu bağlamda Ankara gerek Rusya'yı gerekse de ABD'yi PYD/YPG terör örgütlerine destek vermekle suçlarken Rus yetkililer, Türkiye'nin daha önceden verdiği sözde durmadığını, bunun da İdlib'de kontrolün sağlanmasını engellediğini, Türkiye'nin muhaliflere destek vermemesi gerektiğini dile getirmekteler. Aslında bu karşılıklı suçlamaların yıllardır sürdürüldüğü ve zaman zaman ilişkilerdeki seyre ve bölgedeki gelişmelere göre yenilenerek gündeme getirildiği görülüyor. Bu bağlamda asıl ilginç olan husus, tarafların zaman zaman yaşanan tüm gerginliklere rağmen bugüne kadar yine de büyük bir çatışmaya girmemeyi başarmalarıdır. Her iki liderin de bölgede barışın Rusya ile Türkiye'ye ve Rus-Türk ilişkilerine bağlı olduğunun altını çizmesi ise tarafların zor da olsa bir şekilde Suriye meselesinde görüşmelere devam edeceklerine, hatta yeniden bir anlaşmaya vardıklarına işaret ediyor. Öyle anlaşılıyor ki 30 Ekim'de Ankara'da yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısı ve önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek Erdoğan-Biden görüşmesi Suriye'de bundan sonra yaşanacak süreç açısından belirleyici olacak. İki liderin görüşmeyi "çok verimli ve faydalı" şeklinde nitelendirmesi de İdlib'de bir ilerlemenin kaydedilebileceğinin sinyali.