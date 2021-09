Başkan Erdoğan ve Putin’den Soçi’de kritik zirve! Dünya o görüşmeyi konuştu: Krizleri önlüyorlar!

Görüldüğü gibi bir taraftan Türk-Rus ilişkileri çok yönlü gelişir ve iki ülke ticaret, enerji, savunma ve turizm gibi alanlarda birbirlerine bağlı hâle gelirken, diğer taraftan Türkiye'nin çevresinde yaşanan gelişmelerde Rusya ile çıkarlar çatışıyor. Her iki ülkenin ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde sorunlar yaşıyor olması Türkiye ile Rusya'yı yakınlaştırsa ve Orta Doğu ve Kafkasya'da olduğu gibi birlikte hareket etmelerini sağlasa da Suriye örneğinin de gösterdiği gibi sorunlar tamamen ortadan kalkmıyor. Ancak yeni dönem Türk-Rus ilişkilerinin en önemli ve ilişkiler açısından geleceğe umutla bakmayı sağlayan özelliklerinden biri, bilhassa ilişkilerde sorunların arttığı dönemlerde liderlerin hemen müdahale etmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü ziyareti gibi görüşmelerin gerçekleşmesidir. Rus uzmanların da aslında "mucize" olarak adlandırdıkları şekilde Rusya ile Türkiye'nin sıcak çatışmaya girmemiş olmasında belirleyici olan en büyük faktör de budur; zamanında ve yerinde müdahale. Nitekim her iki liderin dünkü ziyaretin sonunda, yaptıkları görüşmeyle ilgili olumlu değerlendirmelerde bulunmaları, tarafların tüm sorunları masa etrafında çözmeye hazır olduklarını gösteriyor. Zira gerçekten de bölgede barış en çok bu iki ülkeye bağlı ve her ikisinin de çıkarına.

