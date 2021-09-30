Başkan Erdoğan ve Putin'in görüşmesi ABD basınında gündem oldu! Hazımsızlıklarını saklayamadılar
ABD basını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesini değerlendirdi. Başkanları Biden'ın pasif diplomasisinden şikayetçi olan ABD basını, Başkan Erdoğan ve Putin'in kriz çözen duruşlarından rahatsız oldu. Türk-Rus ilişkilerinin her geçen gün iyiye gitmesinden rahatsız olan ABD basını, iki ülkenin güçlenmesi karşısında da hazımsızlığını saklayamadı.
Dünyanın gözü, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşen Başkan Erdoğan ile Putin zirvesine odaklandı. Zirve sonrası vurgulanan güçlü iş birliği mesajı, dünya basınına konu olurken, ABD'li New York Times zirvenin sonuçlarının ABD'yi saf dışı bırakacak olduğuna vurgu yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirdikleri zirve, yankılarını sürdürüyor. Başta Suriye'deki kritik durum olmak üzere, askeri ve enerji alanlarındaki iş birliğine yönelik konuların masada olduğu görüşme, ABD tarafından da yakından takip edildi.
İŞ BİRLİĞİ MESAJI ENDİŞE YARATTI
Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 hava savunma sistemi anlaşmasından duyduğu rahatsızlığın yanı sıra bölgede tartışılmaz bir güç haline gelen Türkiye'nin komşu devletlerle olan ilişkilerini yakından takip eden ABD medyası, Soçi zirvesinin sonuçlarına ilişkin analizleri yayınlamaya başladı.
ABD'li New York Times, Erdoğan-Putin görüşmesini manşete taşıdı. Görüşmeyle ilgili ayrıntılı bir analiz yayınlayan New York Times, ABD'nin duyduğu rahatsızlığa rağmen Başkan Erdoğan'ın Rusya ile ilişkilerini sıkı tuttuğundan bahsetti.
İki liderin sık sık vurguladığı iş birliği mesajlarını tekrarlayan NYT, başta AB olmak üzere Batılı devletlerin itirazlarına rağmen Türkiye'nin Rusya ile sürdürdüğü askeri iş birliğinden vazgeçmediğine yer verdi.
Türkiye ile Rusya'nın, enerji yatırımlarındaki ortaklığını pekiştirdiğinden bahseden NYT, başta Akkuyu Nükleer Santrali olmak üzere iki ülke arasındaki enerji anlaşmalarının Türkiye'yi Avrupa karşısında bağımsız bir konuma eriştirdiğinden bahsetti.
Erdoğan'ın, ABD'nin tüm itirazlarına rağmen Rusya ile olan askeri iş birliğine devam ettiğini söyleyen NYT, ABD Başkanı Joe Biden'ın alarma geçmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın S-400 anlaşması konusunda hiçbir şekilde geri adım atmadığını ve son zirvede bunu bir kez daha vurguladığından bahseden gazete, Erdoğan'ın tüm dünyaya açık bir mesaj verdiğini kaydetti.
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından, Türkiye'nin Suriye-Afganistan hattındaki etkinliğini giderek artıracağından bahseden NYT, bu durumun ABD'nin dışlanacağı sonucunu doğuracağını söyleyerek uyarıda bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Borcu olanlar için son fırsat! GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma son gün! Başvuru nereden, nasıl yapılır?
- İkinci el araba alacaklar dikkat! Bu araçlar 150 bin TL altında alıcı bekliyor! Volkswagen, Renault, Dacia, Citroen...
- Diyanet 1 Ekim Cuma hutbesi yayınlandı! Bu haftanın Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe tam metni...
- sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YKS 2. yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?
- YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS üniversite 2. yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 final mi yaptı? Netflix Aşk 101 3. yeni sezon ne zaman çıkacak?
- Telefonda KDV indirimi son dakika! Yenilenmiş telefon KDV oranı ne kadar oldu? Cep telefonu KDV son durum!
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama: Sağlık Bakanlığı PBS 2021 2. dönem atama sonuçları nereden öğrenilir?
- CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatıldı mı? 30 Eylül Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni ne zaman bitecek?
- Hükümetten son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge Meclis'e gelecek mi? Ne zaman çıkacak?
- 10 bin bekçi alımı ilanı bekleniyor! 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru ne zaman başlayacak? Şartlar ve kadro dağılımı...
- %1,39 faiz! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi veriliyor! Başvurana anında veriliyor