Başkan Erdoğan ve Putin’in görüşmesi ABD basınında gündem oldu! Hazımsızlıklarını saklayamadılar

İŞ BİRLİĞİ MESAJI ENDİŞE YARATTI

Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 hava savunma sistemi anlaşmasından duyduğu rahatsızlığın yanı sıra bölgede tartışılmaz bir güç haline gelen Türkiye'nin komşu devletlerle olan ilişkilerini yakından takip eden ABD medyası, Soçi zirvesinin sonuçlarına ilişkin analizleri yayınlamaya başladı.

ABD'li New York Times, Erdoğan-Putin görüşmesini manşete taşıdı. Görüşmeyle ilgili ayrıntılı bir analiz yayınlayan New York Times, ABD'nin duyduğu rahatsızlığa rağmen Başkan Erdoğan'ın Rusya ile ilişkilerini sıkı tuttuğundan bahsetti.